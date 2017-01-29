درخشش جوانان همدانی در هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

علیرضا مهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور مدال آوران همدانی در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.

وی گفت: در این دوره از رقابت ها از استان همدان حسین بداقی و امین قلخانباز در رشته طراحی فضای سبز، حسین چهاردولی در رشته کاشی کاری دیوار و کف و میلاد بیات در رشته لوله کشی و گرمایشی موفق به کسب مدال طلا شدند.

مهرابی افزود: همچنین علی قره گوزلو در رشته تراش سی ان سی، امید یزدی در رشته صافکاری خودرو و محمد عطایی راد در رشته اتصالات چوبی مدال برنز این دوره از رقابت ها را از آن خود کردند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان یادآور شد: رضاخالقی فر، رضا بیات، محمد حسین عباسی، محمد عرفان جان آفرینی، مرتضی توام، علی عسگری بختیاری، میلاد سهرابی، پوریا ربیعی توسل و محمد همدانی نیز موفق به دریافت دیپلم افتخار شدند.

وی گفت: اردوی مقدماتی مسابقات جهانی مهارت با حضور ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقات در مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان همدان در حال برگزاری است.