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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان عنوان کرد:

درخشش جوانان همدانی در هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

درخشش جوانان همدانی در هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

همدان - مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان از درخشش جوانان همدانی در هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت خبر داد.

علیرضا مهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور مدال آوران همدانی در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.

وی گفت: در این دوره از رقابت ها از استان همدان حسین بداقی و امین قلخانباز در رشته طراحی فضای سبز، حسین چهاردولی در رشته کاشی کاری دیوار و کف و میلاد بیات در رشته لوله کشی و گرمایشی موفق به کسب مدال طلا شدند.

مهرابی افزود: همچنین علی قره گوزلو در رشته تراش سی ان سی، امید یزدی در رشته صافکاری خودرو و محمد عطایی راد در رشته اتصالات چوبی مدال برنز این دوره از رقابت ها را از آن خود کردند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان یادآور شد: رضاخالقی فر، رضا بیات، محمد حسین عباسی، محمد عرفان جان آفرینی، مرتضی توام، علی عسگری بختیاری، میلاد سهرابی، پوریا ربیعی توسل و محمد همدانی نیز موفق به دریافت دیپلم افتخار شدند.

وی گفت: اردوی مقدماتی مسابقات جهانی مهارت با حضور  ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقات در مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان همدان در حال برگزاری است.

کد مطلب 3890463

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