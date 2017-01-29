ایمیل میزبان جام جهانی برای ایران/ سفر کمانداران به آمریکا لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با امضای دستوری که هدف از آن «حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی» خوانده شده ورود پناهجویان به آمریکا را برای چهار ماه معلق کرد و موقتا بازدید شهروندان هفت کشور با اکثریت مسلمان از جمله اتباع ایران به آمریکا را ممنوع کرد.

این در حالی است که سفر به آمریکا و شرکت در رویدادهای ورزشی که این کشور طی ماه های آینده میزبانی آن را بر عهده دارد، در برنامه برخی از فدراسیون ها و ورزشکاران کشورمان است؛ از جمله کمانداران که باید برای حضور در رقابت های جام جهانی داخل سالن به آمریکا سفر کنند.

مرحله چهارم و آخر رقابت های جام جهانی داخل سالن تیر و کمان از ۲۲ بهمن ماه در آمریکا آغاز می شود. بعد از اتمام این مرحله از مسابقات نیز فینال فینالیست های جام جهانی داخل سالن در همان آمریکا برگزار خواهد شد.

کمانداران ایران که در مرحله اول و دوم جام جهانی نیز حضور داشتند و شانس صعود به فینال فینالیست ها را هم دارند، از جمله شرکت کنندگان در مرحله چهارم و نهایی این رقابت ها هستند. آنها طی هفته های گذشته اقدامات لازم برای صدور ویزای سفر به آمریکا را انجام داده اند و طبق برنامه باید ۱۹ بهمن ماه راهی این کشور شوند.

این در حالی است که هنوز ویزای کماندارن ایران صادر نشده و اصلا مشخص نیست با توجه به دستورالعمل رئیس جمهور آمریکا، برنامه سفر آنها چگونه خواهد شد؟ ضمن اینکه روز گذشته هم ایمیلی از سوی کمیته برگزاری جام جهانی داخل سالن در آمریکا برای فدراسیون تیر و کمان ارسال شد که در آن بابت عدم صدور روادید برای ایرانی ها، عذرخواهی شده است!

محمدعلی شجاعی، رئیس فدراسیون تیر و کمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد و اینکه «سفر کماندارن به جام جهانی داخل سالن آمریکا انجام می شود یا تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار می گیرد؟»، توضیح داد و اظهارداشت: طبق وظیفه خود از مسیر قانونی برای مجوز سفر به آمریکا اقدام شده است. کمانداران و مربیان آنها با سفر به مجارستان مراحل صدور ویزا را گذارندند. البته این اقدامات خیلی وقت پیش از این و زمانی انجام شد که هنوز چنین صحبت هایی در رابطه با دستور العمل رئیس جمهور آمریکا برای ممانعت از سفر مسلمانان به آمریکا مطرح نشده بود. بنابراین در این مورد تابع سیاست های کلی نظام و دولت هستیم.

وی در این رابطه توضیح بیشتری و داد و گفت: البته معمولا اینگونه مسائل به ورزش ورود نمی کند. حتی زمانیکه که رابطه ایران و آمریکا به شکل امروز نبود و برجام امضا نشده بود، سفر ورزشکاران به آمریکا برای حضور در مسابقات این کشور انجام می شد. فکر نمی کنم اینگونه مسائل سیاسی در ورزش تاثیر داشته باشد. سیاست در ورزش و روح آن جایی ندارد و اگر کشوری به دلایل سیاسی مانع سفر ورزشکاران و حضور آنها در مسابقات شود، محکوم خواهد شد.

شجاعی در پاسخ به این پرسش که «شما گفتید که تابع سیاست های نظام و دولت هستید. ممکن است اینگونه مسائل مطرح شده سیاسی، اعزام تیم های ورزشی را تحت الشعاع قرار دهد؟»، خاطرنشان کرد: به هر حال شاید مسئولان کشور در این رابطه یک تصمیم کلی بگیرند. البته معمولا مسائل سیاسی در ورزش تاثیر ندارد اما در کل فدراسیون تیروکمان تابع تصمیمات دولت و نظام در این زمینه است.

رئیس فدراسیون تیر و کمان با بیان اینکه هنوز ویزای کمانداران ایران برای حضور در جام جهانی داخل سالن آمریکا صادر نشده است، به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «بعد از دستور جنجالی رئیس جمهور آمریکا آیا از سوی کمیته برگزارکننده این رقابت ها پیامی یا اطلاعیه ای برای فدراسیون ایران ارسال شده است؟»، پاسخ داد.

وی در این رابطه گفت: همین روز گذشته (شنبه) ایمیلی از کمیته برگزار کننده جام جهانی داخل سالن آمریکا به دست مان رسید. در این ایمیل بابت تاخیر در صدور ویزای برای کماندارن کشورمان و طولانی شدن پروسه آن عذرخواهی شده بود. فکر می کنم اگر قرار بود مسائل سیاسی مطرح شده، رقابت های ورزشی و سفر ورزشکاران را هم تحت الشعاع قرار دهد این ایمیل به گونه ای دیگر نوشته و ارسال می شد.

رئیس فدراسیون تیر و کمان در پایان ابراز امیدواری کرد که اعزام کمانداران کشورمان به آمریکا برای حضور در جام جهانی داخل سالن این کشور بدون هیچ مشکلی در اسرع وقت انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقات اخیر و تصمیم تبعیض آمیز رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اجازه ورود ندادن به شهروندان چند کشور از جمله ایران، مسئولان وزارت خارجه کشورمان نیز در واکنشی متقابل اعلام کردند به آمریکایی ها ویزا نخواهند داد. همین امر باعث لغو حضور تیم ملی کشتی آمریکا در مسابقات جام جهانی خواهد شد که قرار است اواخر بهمن ماه به میزبانی ایران در کرمانشاه برگزار شود.