۷۰۰ برنامه فرهنگی و هنری همزمان با دهه فجر در مرکزی اجرا می شود

مهدی حقیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از جمله برنامه های فرهنگی و هنری در نظر گرفته شده برای دهه فجر سال جاری می توان به اکران همزمان فیلم های جشنواره بین المللی فیلم فجر در اراک، برپایی نمایشگاه‌های کتاب و هنرهای تجسمی، برگزاری محافل انس با قرآن و تلاوت نور، نشست های شب شعر و اجرای تئاتر و نمایش‌های صحنه‌ای اشاره کرد.

وی افزود: همچنین تجلیل از هنرمندان، برگزاری جشنواره موسیقی محلی، اهدای کتاب، برگزاری مسابقات طراحی، نقاشی و روزنامه‌دیواری از دیگر برنامه های فرهنگی و هنری است که از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به اکران همزمان فیلم های جشنواره فجر در اراک برای اولین بار، بیان کرد: ۱۶ فیلم برای اکران در اراک درنظر گرفته شده که اکران آنها از چهاردهم بهمن ماه آغاز و تا بیست و یکم بهمن ادامه خواهد داشت.

حقیقی تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، فیلم ها در دو باکس الف و ب همزمان با جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمای عصر جدید اراک اکران می شود که باکس فیلم های الف شامل فیلم های پشت دیوار سکوت، اشنو گل، کارگر زنده نیازمندیم، شماره ۱۷ سهیلا، ایستگاه اتمسفر، رهایی از بهشت، آباجان و رگ خواب است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: در باکس ب نیز فیلم های زیر سقف دودی، ماجان، دریاچه ماهی، سد معبر، خفگی، ۲۱ روز بعد، ایتالیا ایتالیا و مادری اکران می شود.

حقیقی همچنین از برگزاری جشنواره آسیب‌های اجتماعی خبر داد و افزود: این جشنواره در بخش‌های فیلم، عکاسی، تجسمی و فیلم‌نامه در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری جشنواره پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد مخدر نیز در دستور کار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی قرار دارد.