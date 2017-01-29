کاهش ۱۰ درصدی بارش در چهارمحال و بختیاری

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۱۰درصدی بارش سال زراعی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارش در این استان تاکنون ۲۶۷ میلی متر گزارش شده است.

وی عنوان کرد: بارش ها در این استان نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.

وی ادامه داد: بارش های اخیر در این استان، کاهش بارندگی را در استان جبران نکرده است و همچنان وضعیت بارش در این استان نگران کننده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به پیش بینی هوا طی روز های آینده، ادامه داد: دمای هوا از روز دوشنبه کاهش شدید خواهد داشت.