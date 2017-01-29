اجرای بیش از ۱۶۰ عنوان برنامه طی دهه فجر در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، سرهنگ کامران کریمی اظهار داشت: دهه فجر، فرصت بازنگری در ارزش‌ها و آرمان‌ها است.

وی با بیان اینکه کمترین ثمره این انقلاب، گشودن فصلی نو در تاریخ معاصر است، افزود: امروز ملت ایران مدیون اندیشه ها و تفکر امام راحل است.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند ادامه داد: همه ما مدیون تفکر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران هستیم و امروز نیز مقام معظم رهبری پرچمدار این راه هستند و این راه پرشکوه، باعظمت خاصی ادامه پیدا کرده است.

کریمی در ادامه به برنامه‌های اجرایی سپاه ناحیه نهاوند در ایام دهه فجر پرداخت و گفت: همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی بیش از ۱۶۰ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی و بصیرتی در شهرستان نهاوند اجرا می‌شود.

وی ابراز داشت: در این دهه برنامه‌های بسیار خوب و اثرگذاری در زمینه‌های فرهنگی، ورزشی، سیاسی و بصیرتی برای مردم اجرا می‌شود تا آنها را هرچه بیشتر با اهداف و ارزش‌های انقلاب آشنا کنیم.