آمریکا دنبال تسخیر دنیا با تکنولوژی های نوین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد صحت قول شامگاه شنبه در کارگروه تولید محتوای رسانه ای، اظهار کرد: شبکه های مجازی فضا را به گونه ای کرده اند که اطلاعات همراه خدمات شده و هیچ کس از اطراف خود بیگانه نیست.

وی با انتقاد از این که پیام های دینی در جامعه امروزی همراه با خدمات نیست، گفت: کارگروه تولید محتوای رسانه ای دنبال رصد و آینده پژوهی است.

وی با تاکید بر اهمیت آینده پژوهشی گفت: بیشترین هزینه در دنیا بخصوص توسط شرکت های بزرگ در بخش آینده پژوهی است و برای آینده عصری با عنوان کوآنتوم را برنامه ریزی کرده اند که در صورت تحقق دنیا را دگرگون خواهد کرد.

حجت الاسلام صحت قول یکی از اهداف آمریکا را تسخیر دنیا با استفاده از تکنولوژی های نوین معرفی کرد و افزود: در کشور ما تمام دولت و نظام متکفل بخشی از جامعه شده که 10 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد و باقی مانده جامعه در تسخیر شبکه های اجتماعی است.

وی شبکه های اجتماعی را بزرگترین قدرت رسانه ای دنیا عنوان کرد و ادامه داد: ما باید با استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی دنبال جریان سازی رسانه و ایجاد و حمایت از تشکل های مردمی فضای مجازی باشیم.

وی تبیان، حوزه هنری و خبرگزاری مهر را از ظرفیت های خوب سازمان تبلیغات در بخش رسانه دانست و خاطرنشان کرد: اگر در هدایت را در جریان سازی رسانه ای به دست نگیریم، رهبرانی می آیند و آن را در دست می گیرند که دنبال بر هم زدن امنیت ما هستند.

مدیرکل امور فرهنگی و رسانه سازمان تبلیغات اسلامی با بیان این که به فضای مجازی بدبین نیستیم، اظهار کرد: بزرگترین اثر بر انسان در دنیای امروز توسط رسانه ها انجام می شود و نباید با آن برخورد کرد و یا به دنبال حذف آن بود.

وی با تاکید بر این که روش های حذفی و فیلترینگ دیگر پاسخ نمی دهد، افزود: به علن ضعف زیرساخت های کشور امکان حذف شبکه های جازی خارجی و تولید شبکه های داخلی وجود ندارد.

وی آینده را از آن کسانی دانست که ادبیات گفتمان جهانی را بلند باشند.