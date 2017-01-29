شهرداری تبریز به دنبال دهمین پیروزی فصل مقابل پارسه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابت های سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور امروز یکشنبه با انجام شش دیدار در تبریز و شهرهای مختلف سپری می شود و طی آن در یکی از بازی های مهم تیم شهرداری تبریز برابر تیم پارسه تهران به میدان می رود.

تیم شهرداری پیش از این از ۲۰ بازی خود ۹ پیروزی کسب کرده و امروز به دنبال ثبت دهمین برد فصل خود است.

شاگردان عادل بناکار به لحاظ امتیازی نیز صاحب ۲۹ امتیاز هستند و چهار امتیاز از تیم رده چهارمی سایپا کمتر دارند و در جایگاه پنجم جدول ایستاده اند.

البته گفته می شود رای کمیته انضباطی در خصوص بازی نیمه تمام شهرداری با گنبد از سوی کمیته استیناف مورد تجدید نظر قرار گرفته و نتیجه آن مسابقه که به سود شهرداری تبریز اعلام شده بود، ملغی شده و قرار است این بازی در یک شهر بی طرف و احتمالا در تهران تکرار شود.

اما در سوی مقابل تیم پارسه از ۲۰ بازی خود هشت پیروزی تجربه کرده و به لحاظ امتیازی ۲۸ امتیاز اندوخته دارد و در خانه هشتم قرار دارد.

گفتنی است دیدار دو تیم طبق برنامه از ساعت ۱۶ امروز یکشنبه در سالن شهید صمد اقدمی تبریز برگزار خواهد شد.