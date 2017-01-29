ابراهیمی بهترین هافبک ایران است/ به ژاوی باج نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امید نورافکن پس از کسب پیروزی تیم استقلال برابر پیکان و ثبت اولین گل رسمی اش با پیراهن این تیم درباره موضوعات مختلفی با سایت باشگاه استقلال صحبت کرده که مشروح آن در ادامه می آید:

* بازی با پیکان را چطور دیدید؟

تمام تمرکزمان را در این بازی روی برد گذاشته بودیم زیرا بازی های مهمی پیش روی ما هست. روز چهارشنبه نیز یک بازی سخت با ماشین سازی داریم که باید با آمادگی کامل در آن حاضر شویم زیرا پس از این بازی، با السد و پرسپولیس بازی داریم.

* ۱۰ نفره شدن پیکان به شما در کسب پیروزی کمک کرد؟

به همه نظرات احترام می گذارم اما اگر پیکان ۱۰ نفره نمی شد، ما برنده بودیم. اگر بازیکن آنها اخراج نمی شد، قربانی موقعیت تک به تک را گل می کرد و یک بر صفر پیش می افتادیم که کار برای ما بسیار راحت می شد. وقتی تیم ها ۱۰ نفره بازی می کنند، تلاش بازیکنان بیشتر می شود و کار برای تیم حریف خیلی سخت می شود. به ویژه اینکه این بازی در آزادی بود و پس از ۱۰ نفره شدن حریف دیدید که بازی بسته ای ارائه کردند و کار ما سخت شد. هر چند روی کاشته امید ابراهیمی گل زدیم اما یک گل غیر منتظره دریافت کردیم و پس از این اتفاق بازی سخت شد. ولی در نیمه دوم به بازی برگشتیم و توانستیم برنده از زمین خارج شویم.

* دقایق پایانی اما کار برای شما سخت شده بود.

در آزادی زمانی که نتوانی حریف را شکست دهی، هجمه زیادی ایجاد می شود و شرایط سخت می شود. در هر صورت این بازی با برد ما به پایان رسیده و همه تمرکز ما روی بازی های پیش رو است. امیدوارم هرچه زودتر مصدومان استقلال، یعقوب کریمی، جابر انصاری و مگویان به تیم اضافه شوند و البته مشکل بازیکنان جدید نیز حل شود تا با تمام توان به مصاف حریفان برویم.

* برابر پیکان و صنعت نفت چند شوت زدید و سرانجام موفق به گلزنی شدید.

من از دوران نوجوانی خوب شوت می زدم. الان نیز در تمرین شوت زنی را تمرین می کنم تا بهتر شوم. در این بازی نیز تیم پیکان بازی را بسته بود و با ۸ نفر دفاع می کرد و منشا نیز در زمین ما منتظر ضد حملات بود و به همین دلیل شوت زنی یکی از راه های گلزنی بود.

* اینکه یک بازیکن در سن تو با اعتماد به نفس در چند مرحله اقدام به شوت زنی می کند، اتفاق بسیار مثبتی در استقلال است.

دقیقا همینطور است و این اعتماد به نفس را آقای منصوریان به ما می دهد. ایشان به همه اعتماد به نفس می دهند و همه نیز با آرامش در زمین حاضر می شوند. من نیز در پستی بازی می کنم که موقعیت شوت زنی برای من ایجاد می شود. در تمرینات نیز سرمربی برای ما تمرینات ضربه زدن به سمت دروازه و شوت زدن طراحی می کند و به ما روحیه می دهد تا این راه ها را برای گلزنی امتحان کنیم.

* اولین گل خودت را با پیراهن استقلال به ثمر رساندید. چه احساسی از این اتفاق داشتید؟

از ته دل خوشحال بودم اما دوست داشتم تا بازی با پیروزی ما تمام شود و سه امتیاز را کسب کنیم. زمانی که در زمین حضور داری، فقط بردن مهم است. برد باعث خوشحالی هواداران می شود و تمام تمرکز من نیز کسب پیروزی بود.

* در مرکز زمین زوجی به نام امید ابراهیمی دارید. بازی کردن کنار او چطور است؟

نمی خواهم خیلی تعریف کنم و فقط درباره او یک جمله می گویم. امید ابراهیمی بهترین هافبک ایران است. برای اینکه حرف من را درک کنید باید کنار امید ابراهیمی بازی کرده باشید. این حرف را به دلیل اینکه هم تیمی من است نمی زنم اما باز هم می گویم او بهترین هافبک فوتبال ایران است.

* استقلال پس از ۲۷ پاس یک گل زیبا به ثمر رساند. این گل ها را چقدر تمرین می کنید؟

منصوریان در رختکن از ما خواست تا دفاع فشرده پیکان را با حوصله و پاس دادن باز کنیم. اگر دقت کنید در زمانی که این پاس ها رد و بدل می شد ما مرتبا تغییر پست داشتیم که نشان می دهد این گل اتفاقی نیست و در تمرینات روی آن کار کردیم. در نیمه اول نیز توانستیم این کار تمرینی را پیاده کنیم اما منجر به گل نشد. از طرف دیگر تماشاگران در آن زمان به ما روحیه دادند و ما زمانی که می دیدیم هواداران از کارهای ترکیبی ما لذت می برند، خودمان نیز لذت می بردیم و خدا را شکر می کنم که این گل زیبا به ثمر رسید.

* استقلال باید برابر السد قرار بگیرد و احتمالا تو مامور مهار ژاوی خواهی بود. فکر می کردید روزی برابر این ستاره بزرگ بازی کنید؟

ژاوی بازیکن بزرگی در اسپانیا بوده و بازیکن بسیار با کلاسی است که همه او را می شناسند اما در سن بالا به ایران آمده و مطمئنا السد بازیکنانی در سطح او و شاید بهتر از او نیز در اختیار دارد که باید مواظب آنها نیز باشیم. اینکه من در این بازی حضور داشته باشیم یا نه تصمیم آقای منصوریان است و از الان نباید در این باره صحبت کرد اما مطمئن باشید هر بازیکنی که در این بازی به میدان برود، به ژاوی باج نخواهد داد.