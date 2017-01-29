محمدرضا زینالعابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: واحد خدماتی سبز به واحدی اطلاق میشود که بر اساس معیارهای زیستمحیطی و بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست، در طول سال اقداماتی را برای حفظ محیطزیست انجام و با ارائه مستندات مربوطه منجر به دریافت گواهینامه از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحدUNIDO و سازمان همکاریهای بینالمللی آلمانGIZ شود.
وی با تأکید بر ماهیت پویا و گروهی سازمان پارکها و فضای سبز کرج، گفت: این سازمان در حوزههای حفظ و گسترش فضای سبز ظرفیتهای ویژهای دارد به همین منظور تلاش شده است با بهرهگیری از قطب علمی باغبانی و کشاورزی کشور که در پردیس کشاورزی کرج مستقر است پروژههای بزرگ فضای سبز با ابعاد فرا استانی در کرج آغاز شود.
زینالعابدینی روند کسب این عنوان ملی را تشریح کرد و گفت: با تکمیل فرم خوداظهاری در خصوص اقدامات سال گذشته سازمان نظیر جنگلکاری باغستان، پروژه احیای باغ سیب، بهسازی پارک جهاننما، برنامههای ترویجی و آموزشی فضای سبز، درختکاری حاشیه معابر، توسعه بوستانهای شهر، بهرهبرداری از نهالستان بزرگ، کاشت اختر و هرسهای کارشناسی زمستانه در این رقابت شرکت کرده و طبق نظر کمیته انتخاب صنایع و خدمات سبز موفق به کسب این عنوان ملی شدیم.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از باغبانان و کارگران فضای سبز شهر بهعنوان مهمترین ارکان پیشبرد پروژههای فضای سبز یادکرد و گفت: باغبانان و کارگران فضای سبز برای حفاظت از سرمایههای ارزشمند شهر تلاش میکنند به همین منظور کسب این عنوان مدیون زحمتهای آنها است.
زینالعابدینی با تأکید بر اینکه دستیابی به عناوین ملی وظیفه سازمان پارکها در قبال شهروندان سنگینتر خواهد کرد، گفت: امید داریم با عزمی راسخ برای توسعه و پایداری فضای سبز شهری گامهای بلندی برداریم.
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