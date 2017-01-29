راهکارهای وزارت علوم برای دانشجویانی که در آمریکا تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی امروز در حاشیه نشست مشاوران رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در امور زنان و خانواده در پاسخ به سؤال مهر درباره جلوگیری از ورود دانشجویان ایرانی به کشور آمریکا و تدابیر وزارت علوم در این خصوص گفت: ما یک تعداد دانشجوی دکترا داریم که بخشی از دوره خود را به عنوان فرصت مطالعاتی میتوانند در یکی از دانشگاههای کشورهای پیشرفته دنیا طی کنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: تصمیم گرفته شد به این دانشجویان فرصت داده شود و این فرصت نیز جزء سقف زمانی تحصیل آنها در نظر گرفته نشود تا بتوانند در دانشگاههای کشورهای دیگر پذیرش اخذ کنند.
وی ادامه داد: یک تعداد از دانشجویان ایرانی خودشان اقدام به تحصیل در دانشگاههای آمریکا کرده بودند که با این قضایایی که پیش آمده، مشکل پیدا کردند.
فرهادی درباره دانشجویانی که در دانشگاههای آمریکا تحصیل میکنند گفت: در حال اندیشیدن تدابیری هستیم تا آنهایی که در آن دانشگاهها تحصیل میکنند، بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: کشورهای آمریکا و انگلستان جزو کشورهای راهبردی در حوزه های علم و فناوری ایران نیستند بنابراین ممانعت از ورود ایرانیان به آمریکا کوچک ترین اثری در فرایند توسعه علمی کشور ندارد.
فرهادی افزود: علم و فناوری کشورمان یک فرایند درون زاست و روند فعالیت های آن به کشور خاصی مربوط نمی شود.
وی درباره آخرین وضعیت بورسیهها و جایابی آنها افزود: بعضاً شهریه این دانشجویان پرداخت شده است. یک عده از این دانشجویان مربی هستند که باید هیأت امنای دانشگاهها آن را تصویب کنند که به طور مرتب این مسئله در جلسه هیأت امنای این دانشگاهها مطرح میشود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: مشکل تعداد زیادی از این دانشجویان حل شده و یک تعداد هم هنوز مشکل آنها حل نشده است.
فرهادی افزود: کمیته خاصی برای مسئله فارغالتحصیلان دانشگاهی و بورسیهها تعیین شده تا آنها که واقعاً واجد شرایط علمی هستند، بررسی شده و با دانشگاههایی که متقاضی آنها بودند، مذاکره شود و یا در دانشگاههای دیگر پذیرش شوند.
وی در مورد عدم تائید مدارک فارغالتحصیلان سال گذشته دانشگاه آزاد نیز گفت: تمام فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد که رشتههای آنها مجوز قانونی و رسمی داشتهاند، مورد تائید هستند و آنهایی که غیرمجاز بوده، باید خودشان این مشکل را حل کنند.
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