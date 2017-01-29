تبخیر آب در آران و بیدگل دوهزار و ۶۰۰ میلی متر است/خطر نشست زمین

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معینی نژاد صبح یکشنبه در همایش چالش ها و معضلات محیط زیست با اشاره به تبخیر دو هزار و ۶۰۰ میلی متری آب در این شهرستان، اظهار داشت: این درحالی است که متوسط بارندگی در آران و بیدگل در بهترین حالت ۱۲۰ میلی متر و در سال های اخیر به کمتر از ۷۰ میلیمتر رسیده است.

وی ضمن بیان چالش های زیست محیطی در آران و بیدگل دو مشکل افت آبهای زیرزمینی و نشست زمین در شهرستان را از مهمترین مشکلات موجود در زمینه محیط زیست شهرستان بیان کرد.

فرماندار آران و بیدگل بحث ریز گردها را در شهرستان جدی دانست و خواستار نگاه جدی به این مسئله و برطرف کردن و کاهش حجم موجود ریزگردها در آسمان آران و بیدگل شد.

در ادامه این همایش، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل نیز گفت: نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست سالم از اهمیت بالایی برخوردار است.

اللهیار دولتخواه با اشاره به تقسیم چالش های و معضلات محیط زیست در شهرستان بر پنج دسته افزود: برای داشتن محیط زیست سالم از آلوده کردن آب، خاک و هوا جلوگیری کنیم چراکه آب و زمین میراث ما نیست بلکه امانتی برای نسل های آینده است.