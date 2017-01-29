احتمال ممنوعیت ورود نماینده ایرانی پارلمان آلمان به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بر اساس اعلام نشریه اشپیگل این احتمال وجود دارد که «امید نوری پور» نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان شامل ممنوعیت ورود به آمریکا شود.

بر اساس سیاست مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، صدور روادید اتباع هفت کشور مسلمان ممنوع شده است.

این مجله آلمانی نوشته است: مدت ویزای نوری پور تا ماه فوریه اعتبار دارد، اما گمان نمی رود که به وی مجددا روادید ورود به آمریکا داده شود.

امید نوری پور نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان در سال ۱۹۸۸ میلادی به آلمان مهاجرت کرده است. لازم به ذکر است که نوری پور معاون گروه دوستی پارلمانی آلمان- آمریکا است.

نماینده پارلمان آلمان در واکنش به ابلاغ سیاست مهاجرتی ترامپ گفت: دستورالعمل جدید ترامپ غیر واقع بینانه و غیر منطقی است.