ارسال ۱۳۴ اثر به نوزدهمین جشنواره موسیقی سنتی فجر استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فروتن صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نوزدهمین جشنواره موسیقی سنتی فجر استان همدان همزمان با آغاز دهه فجر در همدان برگزار می شود.

فروتن اظهار داشت: در این دوره از جشنواره ۱۱۹ اثر در بخش تک نوازی و ۱۵ اثر در بخش گروه نوازی به دبیرخانه ارسال شد.

وی افزود: از میان آثار ارسالی ۴۷ اثر در بخش تک نوازی و ٧ اثر در بخش گروه نوازی به جشنواره راه یافتند.

فروتن با بیان اینکه از میان آثار گروه نوازی، ٤ گروه در بخش سنتی و ٣ گروه در بخش مقامی رقابت خواهند کرد، عنوان کرد: ٥ اثر نیز در رشته پژوهش به جشنواره راه یافته اند.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان عنوان کرد: این جشنواره ١٢ و ١٣ بهمن ماه در همدان برگزار می شود و حضور علاقمندان در سالن اجراها رایگان است.

پیش فروش بلیت‌های بخش استانی جشنواره فیلم فجر تمدید شد

وی عنوان کرد: در پی استقبال گسترده علاقمندان و در راستای سهولت بیشتر در خرید بلیت فیلم های جشنواره، پیش فروش اینترنتی بلیت تا ساعت ١٢ ظهر روز دوشنبه ١١ بهمن تمدید شد.

فروتن افزود: فروش سری بلیت جشنواره در بخش استانی از پنج‌شنبه ٧ بهمن از طریق سایت cinogram.com در سراسر کشور آغاز شده و راس ساعت ١٢ ظهر روز دوشنبه ١١ بهمن خاتمه می‌یابد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان عنوان کرد: فیلم های «فراری»، «صوفی و دیوانه»، «ویلایی ها»، «بدون تاریخ بدون امضا»، «تقصیر من نیست»، «تابستان داغ»، «آذر»، «شل» در بخش چشم انداز١ و «سارا و آیدا»، «یادم تو را فراموش»، «ماجرای نیم روز»، «دعوت نامه»، «اسرافیل»، «بن بست وثوق»، «چراغ های ناتمام» و «فصل نرگس» در بخش چشم انداز ٢ جشنواره در همدان به روی پرده می روند.