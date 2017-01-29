با نخستین سنجاقک جاسوس جهان آشنا شوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این حشره که DragonflyEye نام گرفته، نیمی حشره و نیمی ماشین است. پشت حشره کوله ای به اندازه یک ناخن وجود دارد. این کوله با انرژی خورشیدی فعال و به وسیله اپراتور از راه دور کنترل می شود.

می توان از این سنجاقک برای ردیابی مسیر گرده افشانی و همچنین ماموریت های نظارتی و جاسوسی استفاده کرد.

Draper Lab با همکاری موسسه پزشکی هوارد هیوز این پروژه را اجرا کرده اند. به گفته کارشناسان سیستم DragonflyEye فناوری مینیاتوری جدیدی را ارائه می کند که می توان به وسیله آن طیف وسیعی از حشرات را با حسگرهای محیطی مجهز و رفتارهای گیاهان و جانوران را ردیابی کرد.

دانشمندان برای انجام این پروژه باید روشی برای تغییر ژنتیکی سیستم عصبی سنجاقک پیدا کردند تا حشره به اشعه نور عکس العمل نشان دهد.

درهمین راستا آنها ژنی به نورون سنجاقک تزریق کردند که حاوی پروتئین های حساس به نور بود. سپس نورون ها با نور فعال شدند و سیگنالی را از طریق کوله پشتی ارسال می کردند.

این نورن ها پس از آن به طور مرتب سیگنالی هایی را ارسال می کردند که حشره را به پرواز تشویق می کند.

همچنین یک کوله پشتی مینیاتوری برای جهت یابی خودکار برای کنترل نورون های مهندسی شده طراحی شد که دور نخاع نازک سنجاقک قرار می گیرد.

با توجه به فناوری های جدیدی که اکنون در دسترس است می توان سنجاقک ها را مجهز به این سیستم کرد و فرایندهای مکان یابی، کنترل پرواز را بررسی کرد.