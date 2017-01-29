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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۲

در ایام الله دهه فجر؛

۱۱۷ گفتمان دینی در مدارس خراسان جنوبی برگزار می شود

۱۱۷ گفتمان دینی در مدارس خراسان جنوبی برگزار می شود

بیرجند- دبیرکمیته قرآن و تشکل های دینی دهه فجر خراسان جنوبی گفت: در ایام دهه فجر بیش از ۱۱۷ گفتمان دینی در مدارس متوسطه و مساجد استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل صادقی خواه صبح یکشنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای دهه فجر بیان کرد: ۵۲ برنامه فرهنگی  توسط کمیته قرآن و تشکل های دینی دهه فجر استان اجرایی می شود.

وی برگزاری جلسات منبری روحانیون مستقر در مساجد، برگزاری گفتمان های دینی در مدارس و مساجد، اعزام مبلغ به مناطق شهری و روستایی را از جمله برنامه های پیش بینی شده دانست.

حجت الاسلام صادقی خواه اظهار کرد: همزمان با دهه فجر سال جاری ۳۴۵ مبلغ بومی و اعزامی از قم و مشهد به مناطق مختلف استان اعزام می شوند.

وی تجلیل از دانش آموزان مسجدی، غبار روبی مزار شهدای گمنام، آزین بندی مساجد و اعزام قضات به مساجد برای برگزاری جلسات پرسش و پاسخ را از دیگر برنامه های پیش بینی شده دهه فجر سال جاری عنوان کرد.

حجت الاسلام صادقی خواه بیان کرد: فعال سازی شوراها و گروه های امر به معروف و نهی از منکر، برپایی مسابقات، کرسی تلاوت و جشنواره های قرآنی و اعزام مشاوره مذهبی به مساجد و مدارس از جمله برنامه های قابل اجرا در دهه فجر است.

فعال سازی ۱۷ مسجد غیر فعال در استان

دبیرکمیته قرآن و تشکل های دینی دهه فجر خراسان جنوبی فعال سازی مساجد غیر فعال استان را از دیگر برنامه های دهه فجر دانست و گفت: در این راستا ۱۷ مسجد غیر فعال، فعال می شوند.

وی برگزاری همایش مدافعان حرم، برگزاری همایش فاطمیون، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و دیدار با خانواده های شهدای قرآنی را از دیگر برنامه های این دهه دانست.

حجت الاسلام صادقی خواه اظهار کرد: پخش برنامه های محوری کمیته قرآن از طریق صدا و سیما، برگزاری محافل قرآن و عترت با نام شهدای قرآنی صدور بیانیه توسط جامعه قرآنی و معرفی خانواده های برتر قرآنی از دیگر برنامه ها این دهه مبارک است.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت های شهرداری ها برای نشر فرهنگ و سبک زندگی قرآنی، توجه به مباحث و برنامه های محتوایی در حوزه قرآنی و تبیین مباحث قرآنی در خطبه های نماز جمعه را از دیگر برنامه های قابل اجرا در این دهه دانست.

کد مطلب 3890496

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