به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی وکیلی با اشاره به اینکه حادثه تلخ آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو، زنگ خطری نسبت به ساختار شهر تهران و مراکز تجمیع جمعیتی مانند مراکز ورزشی با قدمتی بالای ۵۰ سال محسوب می‌شود، گفت: استادیوم آزادی و ورزشگاه شیرودی به نظر کارشناسان در شرایط ایمنی نیستند و برای ایمنی این مراکز باید اقدام عاجل کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اظهارنظرها مبنی بر اینکه مشکلی در چنین مراکزی پیش نمی‌آید فرافکنی است، اظهار کرد: متاسفانه تهران جزء شهرهای آسیب پذیر است و دو عامل تهدید فرونشست زمین و قرار گرفتن روی گسل موجب شده تا این شهر در نقطه بحران قرار بگیرد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه باید از کارشناسان برای افزایش ایمنی مراکز ورزشی موجود در پایتخت استفاده کرد، ادامه داد: اماکن ورزشی با قدمتی بالای ۵۰ سال از جمله موارد بافت‌های فرسوده تلقی می‌شوند که نیازمند نگهداری و مقاوم سازی هستند.

وی با اشاره به اینکه منابع دولتی کفاف تامین هزینه‌های نگهداری و مقام سازی مراکز ورزشی فرسوده را نمی‌دهد، به خانه ملت: باید شرایط حضور بخش خصوصی در عرصه نگهداری و مقام سازی مراکز ورزشی را تسهیل کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور باید منابع محدود را صرف نگهداری و بازسازی فضاهای ورزشی موجود کند تا اینکه به کلنگ زنی برای احداث مجموعه‌های جدید بپردازد، خاطرنشان کرد: متاسفانه امروزه میلیاردها تومان برای احداث فضاهای ورزشی هزینه شده که عمدتا نیمه کاره هستند و در این میان اماکن ورزشی موجود نیز در حال تخریب شدن و از بین رفتن هستند.

چندی پیش مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اعلام کرد ورزشگاه آزادی به مقاوم سازی و هزینه جدی برای این مهم نیاز دارد.