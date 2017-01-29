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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

حساسیت ویژه شورا به بخش هزینه‌ای بودجه پایتخت

حساسیت ویژه شورا به بخش هزینه‌ای بودجه پایتخت

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران با حساسیت و دقت بیشتری بررسی خواهد شد.

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب کلیات بودجه سال ۹۶ شهر تهران گفت: درآمدهای شهر، درآمدهای مشخصی است، سهمی مربوط به ارزش افزوده و بخشی به عوارض ساختمانی و غیره اختصاص دارد. همچنین بخش غیرنقد نیز شفاف سازی شده و بنابراین به کسب درآمد به شهرداری براساس میزان تصویب شده اعتماد داشتیم.

وی ادامه داد: بخش درآمدی در کمیسیون تلفیق نیز به طور دقیق بررسی و آنالیز شد و حداقل‌ها به تصویب رسید، اما در بخش هزینه‌ای لایحه، دقت و حساسیت بیشتری  خواهیم داشت.

عضو هیات رئیسه در خصوص لایحه نرخ کرایه‌های تاکسی، اتوبوس و مترو، گفت: در دو هفته اخیر کمیسیون عمران جلسه‌ای نداشت و تلاش می‌کنیم همزمان با اتمام لایحه بودجه، نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی را نیز نهایی کنیم.

قناعتی در پاسخ به پرسشی در خصوص سرانجام آوارهای حادثه پلاسکو، گفت: این آوارها به صاحب ساختمان که بنیاد مستضعفان است تعلق دارد و به آنها تحویل داده خواهد شد.

کد مطلب 3890498
نورا حسینی

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