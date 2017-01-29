محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۵ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۲۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۷ مورد منجر به عملیات شده، ۲۳ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۴۵ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۵ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در دیزج، حریق درختان در بلوار جوان، حریق دکل برق در شهرک مدنی، حریق خودرو در اعتمادیه و حریق پیک نیک در چهارراه بابک بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان عنوان کذد: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک بهشتی و خیابان بوعلی توسط آتش نشانان به انجام رسید.