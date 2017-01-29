«بچه های گروهان بلال» سریال جدید شبکه یک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه سریال تلویزیونی «بچه‌های گروهان بلال» بر مبنای خاطرات و طرحی از عبدالرحمن شلیلیان توسط داود امیریان نویسنده رمان ها و فیلمنامه های دفاع مقدس در حال نگارش است.

این سریال به تهیه کنندگی عزیز علیزاده در حال نگارش است و عبدالرحمن شلیلیان قرار است این سریال را کارگردانی کند. این مجموعه تلویزیونی قرار است در ۱۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای پس از نگارش و برآورد تولید در سال آتی برای گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما ساخته شود.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: گروهان بلال نام گروهان مهندسی رزمی است که نیروهای آن را جوانانی تشکیل می دهند که همگی راننده لودر و بلدوزر هستند. رحیم جوان جانبازی است که فرماندهی این گروهان را به ناچار و به سودای رفتن دوباره به خط مقدم جبهه پذیرفته است.