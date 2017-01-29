  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

«بچه های گروهان بلال» سریال جدید شبکه یک شد

«بچه های گروهان بلال» سریال جدید شبکه یک شد

عبدالرحمن شلیلیان مجموعه تلویزیونی «بچه های گروهان بلال» را برای شبکه یک می سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه سریال تلویزیونی «بچه‌های گروهان بلال» بر مبنای خاطرات و طرحی از عبدالرحمن شلیلیان توسط داود امیریان نویسنده رمان ها و فیلمنامه های دفاع مقدس در حال نگارش است.

این سریال به تهیه کنندگی عزیز علیزاده در حال نگارش است و عبدالرحمن شلیلیان قرار است این سریال را کارگردانی کند. این مجموعه تلویزیونی قرار است در ۱۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای پس از نگارش و برآورد تولید در سال آتی برای گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما ساخته شود.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: گروهان بلال نام گروهان مهندسی رزمی است که نیروهای آن را جوانانی تشکیل می دهند که همگی راننده لودر و بلدوزر هستند. رحیم جوان جانبازی است که فرماندهی این گروهان را به ناچار و به سودای رفتن دوباره به خط مقدم جبهه پذیرفته است.

کد مطلب 3890505
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها