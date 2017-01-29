دولت منهای وزارت بهداشت با پرستاری همراه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی مقدم روز یکشنبه در نشست خبری به تشریح وضعیت پرستاری در کشور پرداخت و گفت: سازمان نظام پرستاری به عنوان نماینده صنف پرستاران کشور، در این دوره از فعالیت خود توانسته با رایزنی و برگزاری جلسات با مسئولان و دستگاه های مختلف، جایگاه پرستاری را تثبیت کند.

وی با اشاره به تشکیل کمیته مشترک پرستاری و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: الزام دولت به اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در برنامه ششم توسعه کشور، از جمله اقدامات مجلس در حوزه پرستاری بوده است.

شریفی مقدم ادامه داد: به رغم گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، متاسفانه این قانون هنوز اجرایی نشده و از همین رو، مجلس تصمیم گرفت با لحاظ کردن این قانون در برنامه ششم، دولت را ملزم نماید تا این قانون را اجرایی کند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با عنوان این مطلب که قرار است منابع مالی اجرای تعرفه پرستاری از محل درآمد اختصاصی بیمارستان ها تامین شود، افزود: البته پیشنهاد ما، جابجایی بودجه ها برای تامین اعتبارات اجرای این قانون بوده است.

وی با اعلام اینکه دولت منهای وزارت بهداشت در امور پرستاری همراه بوده است، گفت: در موضوع تعرفه خدمات پرستاری در منزل، که یکی از نیازهای اساسی مردم است و تا امروز نادیده گرفته شده است، سازمان نظام پرستاری تلاش کرده آن را اجرایی کند.

شریفی مقدم با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی بیمه که یکی از دستورات آن بررسی تعرفه خدمات پرستاری در منزل بود، افزود: در سال ۱۳۷۸ برای اولین بار تعرفه های خدمات پرستاری در منزل تهیه شد که به دلیل عدم حمایت بیمه ها، این خدمت اجرایی نشد. در حالی که ۲۰۰۰ مرکز نیز اقدام به گرفتن مجوز کرده بودند که از فعالیت باز ماندند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، ادامه داد: سال گذشته بحثی در همین زمینه مطرح شد و وزارت بهداشت نامه ای با موضوع تعرفه خدمات پرستاری در منزل به شورای عالی بیمه داد که البته آن را پیگیری نکرد. اما سازمان نظام پرستاری، این تعرفه ها را دنبال کرد و به رغم غیرکارشناسی بودن آنها، تصمیم گرفت با وزارت بهداشت همراهی کند.

وی با اعلام اینکه رئیس شورای عالی بیمه از نمایندگان پرستاری دعوت رسمی کرده بود که به جلسه شورا بیایند و نظرات شان را پیرامون تعرفه خدمات پرستاری در منزل ارائه بدهند، افزود: متاسفانه وقتی تیم وزارت بهداشت با همراهی دو تن از معاونان درمان و پرستاری، وارد جلسه شدند و نمایندگان پرستاری را مشاهده کردند، اقدام به ترک جلسه نمودند.

شریفی مقدم با انتقاد از این رفتار غیراخلاقی تیم وزارت بهداشت در ترک جلسه شورای عالی بیمه، گفت: این اقدام، نشان دهنده این است که وزارت بهداشت بر عکس ادهایی که دارد، نمی خواهد برای پرستاری قدم بردارد.

به گفته وی، قرار است در اولین جلسه شورای عالی بیمه، تعرفه خدمات پرستاری در منزل دوباره مطرح خواهد شد.

شریفی مقدم با انتقاد از اینکه فشارها بر پرستاری در این سال ها بی سابقه بوده است، افزود: پرستاری مظلوم واقع شده است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری در ارتباط با مراسم امسال روز پرستار، گفت: مراسم روز پرستار قرار است فردا دوشنبه ۱۱ بهمن در سالن همایش های رازی برگزار شود و در همین ارتباط، از رئیس جمهوری، وزیر و معاونان وزارت بهداشت، به طور رسمی دعوت کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه در مراسم روز پرستار از وزیر بهداشت خواسته ایم به عنوان سخنران حضور یابند، افزود: همیشه و از سال ۱۳۸۱ به این طرف، همواره در مراسم روز پرستار رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهوری حاضر بوده اند. از همین رو، امیدواریم فردا آقای روحانی به مراسم روز پرستار بیایند.