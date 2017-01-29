راز به وجود آمدن آب روی زمین برملا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوساینتیست، دانشمندان مدتهاست که درباره راز چگونگی تشکیل آب در زمین تحقیق می کنند. برخی معتقدند که آب موجود در زمین میلیاردها سال قبل پس از برخورد شهاب های یخی به سیاره خاکی به وجود آمده است.

اما تحقیقی جدید نشان می دهد احتمالا آب هنگام تولد زمین در آن وجود داشته است.

در همین راستا شبیه سازی های کامپیوتری جدید نشان می دهد چگونه فعل و انفعال میان هیدروژن مایع و کوارتز در پوشش رویی زمین احتمالا به ایجاد آب منجر شده است. به گفته محققان این امر حتی ممکن است به ایجاد زلزله هایی عمیق در زیر پوسته زمین منجر شود.

به هرحال این تحقیق عکس العمل دی اکسید سیلیکون و هیدروژن مایع را در دما و فشارهای مختلف پوسته زمین (عمق ۴۰ تا ۴۰۰ کیلیومتری) بررسی کرد. این دو ماده در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۲۰ هزار برابر جو زمین سیلیکا و هیدروژن با یکدیگر ترکیب شده و آب و هیدرید سیلکیون تشکیل می شود.

یافته های جدید نتایج تحقیق گروهی از دانشمندان ژاپنی را تایید می کند که نخستین مرتبه در ۲۰۱۴ میلادی فعل و انفعال هیدروژن و سیلیکا را بررسی کردند.

جالب آنکه دانشمندان متوجه شدند آب پس از تشکیل درون کوارتز محبوس می شود و به همین دلیل فشاری به وجود می آید. هنگامیکه این فشار به ۲۰۰ هزار اتمسفر برسد زیر پوسته زمین زلزله ای رخ خواهد داد.

سیلیکا در سراسر زمین به وفور یافت می شود و کوارتز شایع ترین فرم آن است.