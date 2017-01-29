عمق رسیدن به انقلاب اسلامی باید درک شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیض روز یکشنبه با حضور در آئین افتتاحیه پنجمین دوره نمایشگاه‌های دانش‌آموزی مدرسه انقلاب که در مدرسه شهید صالحی شفا برگزار شد، افزود: برخی‌ به ظاهر عنوان اسلام را یدک می‌کشیدند اما در باطن با انقلاب و دفاع مقدس تقابل داشتند.

فیض گفت: پیش از انقلاب اسلامی نوعی اسلام قلابی رواج پیدا کرده بود. امام خمینی(ره) به معرفی آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) پرداختند و اسلام ناب محمدی را معرفی و به احیاء مفاهیمی همچون جهاد، شهادت و ولایت پرداختند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: دشمن به اهمیت تاثیرگذاری اسلام ناب محمدی که امام خمینی(ره) به احیای آن پرداخت پی برده بود لذا پرچم داعش را بیرون کشید و سعی کرد با استفاده از این مفاهیم والا جوانان جویای مبانی اسلامی را به سوی آموزه‌های خود دعوت کند.

فیض بیان کرد: داعش یک اسلامی است که جهاد، مبارزه و فداکاری را در مسیر اشتباه طی می کند. آنان نیز فهمیدن اسلامی که با نام جهاد و فداکاری باشد بیشتر جذب می کند. لذا یک اسلام بدلی درست کردند.

وی تصریح کرد: عمق راه طی شده برای رسیدن به انقلاب اسلامی باید به‌ خوبی تبیین و درک شود. انتظار ظهور نمی‌تواند انتظاری مفرحانه و همراه با خانه‌نشینی باشد بلکه نیاز به آمادگی با داشتن روحیه انقلابی و علمی برای مقابله با دشمن دارد.

همچنین حامد علامتی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی در این مراسم گفت: پنجمین دوره مدرسه انقلاب در ۳ هزار و ۵۰۰ دبیرستان متوسطه دوم دخترانه و پسرانه در ۳۱ استان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: سه راهبرد اصلی فرهنگی در دستور کار قرار گرفته که می توان به انگیزشی و حساسیت آفرینی، بصیرت آفرینی و معرفت بخشی و رفتار سازی و تجربه آفرینی اشاره کرد.

علامتی ادامه داد: بخشنامه سلسله نمایشگاه های مدرسه انقلاب از آبان ماه به تمام استان ها ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه ها در سه محور دیروز ما، امروز ما و فردای ما پیگیری می شود.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی گفت: پرداخت به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای اتحادیه و تشکیل ۳ هزار و ۵۰۰ گروه سرود اتقلابی از بخش های ویژه این دوره از نمایشگاه مدارس انقلاب است.

علامتی گفت: فاصله زمانی برگزاری نمایشگاه ۱۲ تا ۲۲ بهمن است.