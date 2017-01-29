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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

خدمات مترو در مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان

خدمات مترو در مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران، از خدمات رایگان مترو به شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمدی بافنده ضمن تسلیت و تعزیت به خانواده شهدای آتش نشان، جان باختگان و مردم شریف ایران گفت: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر ۱۶ شهید آتش نشان در محل مصلای تهران؛ خدمات مترو تهران روز دوشنبه در خطوط یک و سه از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح تا پایان مراسم خاکسپاری رایگان خواهد بود.

وی با بیان اینکه ناوگان مترو تهران در این روز آمادگی ارائه خدمات حداکثری را دارد تصریح کرد: برای انتقال شهروندان به سمت بهشت زهرا (س) هم برنامه ریزی‌های لازم صورت گرفته است.

به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران تردد مسافران در ایستگاه‌های مترو رصد و در صورت نیاز قطارهای فوق‌العاده هم اعزام می‌شود.

احمدی بافنده خاطرنشان کرد: ایستگاه‌های شهید بهشتی، مصلی امام خمینی (ره) و حرم مطهر که در مسیر مراسم قرار دارند به احترام این شهیدان سیاه‌پوش خواهند شد.

کد مطلب 3890518
نورا حسینی

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