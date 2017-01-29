به گزارش خبرگزاری مهر ، احمدی بافنده ضمن تسلیت و تعزیت به خانواده شهدای آتش نشان، جان باختگان و مردم شریف ایران گفت: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر ۱۶ شهید آتش نشان در محل مصلای تهران؛ خدمات مترو تهران روز دوشنبه در خطوط یک و سه از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح تا پایان مراسم خاکسپاری رایگان خواهد بود.
وی با بیان اینکه ناوگان مترو تهران در این روز آمادگی ارائه خدمات حداکثری را دارد تصریح کرد: برای انتقال شهروندان به سمت بهشت زهرا (س) هم برنامه ریزیهای لازم صورت گرفته است.
به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران تردد مسافران در ایستگاههای مترو رصد و در صورت نیاز قطارهای فوقالعاده هم اعزام میشود.
احمدی بافنده خاطرنشان کرد: ایستگاههای شهید بهشتی، مصلی امام خمینی (ره) و حرم مطهر که در مسیر مراسم قرار دارند به احترام این شهیدان سیاهپوش خواهند شد.
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