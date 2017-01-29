به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفت و گوی سیاسی با موضوع (بنیان‌های مردم‌سالاری دینی به عنوان بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی) با حضور حجت‌الاسلام احمد جهان‌بزرگی، استاد حوزه و دانشگاه روانه آنتن رادیو گفتگو شد.

حجت الاسلام جهان‌بزرگی گفت: در واقع مردم ‌سالاری اسلامی از دو بعد، یعنی حاکمیت خداوند و حاکمیت مردم برخوردار است. از طرفی حاکمیت خداوند می‌تواند از دو بعد مورد بررسی قرار بگیرد، به عبارت دیگر بنیادهای اندیشه‌ای حاکمیت اسلامی حاکمیت تکوینی خدا، حاکمیت مستقیم و جبری بر تمام موجودات است. در اینجا پیروان نیهیلیسم و کمونیسم از اسلام ناب متمایز می‌شوند.

وی افزود: حاکمیت مردم‌سالاری اسلامی که خداوند در آن نیز نقش دارد، حاکمیت شبه‌تکوینی است. این نیز حاکمیت خداوند است که اعمال می‌شود اما یک نوع اختیاری به انسان داده که در پرتو اختیار معنا پیدا می‌کند و بُعد حاکمیت مردم نیز در همین قسمت تعریف می‌شود. از طرف دیگر حاکمیت تشریحی یک نوع حاکمیت غیرمستقیم خداوند است که بر رفتار انسان‌ها به وسیله قوانین و احکام نظارت می‌کند. این سه نوع حاکمیت بنیان‌های مردم‌سالاری اسلامی است.

این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: مقام معظم رهبری در عبارتی می فرمایند: جمهوریت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمی‌دهد که در این کشور مردم‌سالاری نباشد. ایشان در ادامه به توضیح نظرات امام خمینی (ره) می‌پردازند و می‌گویند از طرفی امام به اتکاء به قدرت رای مردم معتقد بود که با اراده پولادین مردم می‌شود در مقابل همه قدرت‌های متجاوز جهانی ایستاد. در مکتب سیاسی امام(ره)، مردم‌سالاری از متن دین برخاسته است.

حجت الاسلام جهان‌بزرگی با اشاره به آسیب‌های مردم سالاری دینی بیان کرد: اگر مردم در مشارکت سیاسی حضور موثر نداشته باشند، این یک آسیب خواهد بود. مردم باید در امر سیاسی مشارکت داشته و در انتخاب دولتمردان نقش داشته باشند.