به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی که روز شنبه طی سفری یک روزه در استان مرکزی حضور یافته بود، شنبه شب در نشست با مدیرعامل و کارکنان شرکت شهرک های استان مرکزی در اراک اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح اعطای تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی کشور در سال جاری، تاکنون یازده هزار و ۲۳۲ واحد، هفت هزار و ۹۰۰میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک کشور بیان کرد: به منظور اینکه شرایط اعطای تسهیلات برای واحدهای صنعتی متقاضی تسهیل شود سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد و واحدهای صنعتی که از طریق این سامانه متقاضی دریافت تسهیلات رونق شده بودند از مزایای بهره مندی از ضمانت نامه، قبول قراردادهای آنها با شهرک های صنعتی به عنوان وثیقه بانکی و متوقف شدن اجراییات تامین اجتماعی برخوردار شدند.

یزدانی با اشاره به غیرقانونی بودن برداشت بانک ها از تسهیلات رونق به منظور جبران بخشی از بدهی های قبلی واحدهای صنعتی به این بانک ها، خاطرنشان ساخت: این اقدام نباید صورت گیرد و بانک ها باید تمامی مبلغ مصوب برای رونق تولید را به واحدهای صنعتی اختصاص دهند، در واقع حق برداشت از تسهیلات به منظور تسویه بدهی های قبلی واحدهای صنعتی را ندارد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک کشور با اشاره به مفاد برنامه ششم توسعه در رابطه با شهرک های صنعتی کشور تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه مقرر شده بخشی از عوارض و مالیات شهرداری ها به شهرک های صنعتی اختصاص داده شود که در صورت تصویب و نهایی شدن آن، بستر مستعدی برای رشد و تامین زیرساخت های لازم برای شهرک های صنعتی فراهم می شود.

وی اضافه کرد: با توجه آمار بالای تعداد صنایع کوچک و متوسط در کشور و همچنین پراکندگی نهادهای مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی، پیشنهادی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور به دولت ارائه شده تا یک بانک اطلاعاتی در این زمینه تشکیل شده و دسترسی به اطلاعات برای تصمیم گیری تسهیل سود.