مدیریت های فردی پاسخگوی نیازهای جامعه نیست

به گزارش خبرنگار مهر،مسیح الله سلطانی ظهر یکشنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای سمن ها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۶۵ تشکل در زمینه امور خیریه ،۶۴ تشکل در کاهش آسیب ها ی اجتماعی،۷۷ تشکل در در بحث اجتماعی فرهنگی هنری و ۵۶ تشکل نیز در زمینه ورزش و جوانان و ۹ تشکل در زمینه زیست محیطی و ۶ تشکل در مسائل گردشگری در استان زنجان کار می کنند.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان اهداف نمایشگاه تشکل ها را معرفی دستاوردها و توانمند سازی تشکل ها مردم نهاد دانست و گفت: تعامل بین تشکل ها و افزایش تعامل دوسویه بین دولت و مسولان با این تشکل ها را مورد تاکید فرار داد.

سلطانی با بیان اینکه ۴.۵ درصد از این تشکل ها با ۱۲ تشکل مختص بانوان استان زنجان است، تاکید کرد: تقویت افکار عمومی ،استفاده از ظرفیت تشکل ها در پیشرفت استان زنجان در مقابله با آسیب ها اجتماعی باید مورد اهمیت باشند.

وی با بیان اینکه امروزه مدیریت های فردی پاسخگوی نیازها جامعه نمی باشد ، افزود:باید حلقه ها مشورتی از طریق این تشکلها افزایش یابد.

سلطانی با اشاره به اینکه دیگر دغدغه صدور مجوز در استان زنجان را نداریم،اظهار داشت:باید مشکلات سمن ها را حل و خروجی آنها به تقویت نطام منجر شود.