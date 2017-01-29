ماجرای برف و خواب زمستانی مسئولان؛ ۴۰۰ روستا در دسترس نیستند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: بارش برف در شهرستانهای مختلف لرستان موجب خوشحالی مردم و کشاورزان شد تا با این نعمت خداوند سفرههای آب زیرزمینی لرستان جان تازهای بگیرند و نویدبخش روزهای خوبی برای حوزه کشاورزی لرستان باشند.
کمبود تجهیزات برای بازگشایی راههای روستایی
اما آنچه طی این روزها مشاهده میشود بسته بودن محورهای مواصلاتی در سطح این استان بهخصوص محورهای روستایی بوده تا این امر روند امدادرسانی و خدماترسانی به روستاهای لرستان را با کندی مواجه کند.
آنچه از سوی مسئولان بهخصوص مسئولان شهرستانهای دلفان و سلسله مطرح میشود موضوع کمبود تجهیزات برفروبی و ماشینآلات راهداری در سطح این شهرستانها بوده که این امر موجب شد مسئولان دست به دامان بخش خصوصی و همچنین سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و قرارگاه خاتمالانبیا(ص) شوند.
در حال حاضر راه ارتباطی ۴۰۰ روستای شهرستان دلفان مسدود است و برخی از این روستاها در خاموشی به سر میبرند. همچنین شبکههای تلویزیونی این شهرستان به دلیل بارش سنگین برف قطع است، این عوامل ضرورت امدادرسانی و اختصاص تجهیزات و امکانات موردنیاز برای برفروبی و بازگشایی محورهای این شهرستان بهخصوص محورهای روستایی را روشن میکند.
این در حالی است که از ابتدای وقوع بحران برف در استان همچنان روند امدادرسانی به این روستاها کند است و شب گذشته استاندار لرستان که بهتازگی از تهران برگشته در اولین بازدید خود به سراغ راهدارخانه رازان رفت و جلسه ستاد انتخابات برگزار کرد؛ تا همچنان مردم دو شهرستان سلسله و دلفان چشمانتظار حضور میدانی و بازدید رئیس ستاد بحران استان باشند.
نگرانیها از روند بازگشایی محورهای روستایی آنجا جدیتر میشود که همچنان در برخی از این محورها برف در حال باریدن است و به نظر میرسد درصورتیکه برف خود دست از باریدن نکشد روستائیان باید منتظر اتفاقات ناگوارتری مانند کمبود سوخت باشند.
با این تجهیزات بازگشایی راهها یک ماه طول میکشد!
جعفر طولابی فرماندار شهرستان دلفان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی بیان کرد: هنوز ما در شهرستان شاهد بارش برف و کولاک شدید هستیم و این بارشها ادامهدارند.
وی بابیان اینکه در حال حاضر در حوزه محورهای مواصلاتی اصلی ما مشکلی نداریم و همه جادههای اصلی هماکنون باز هستند عنوان کرد: در حال حاضر تردد در محورهای اصلی شهرستان نورآباد به جز در منطقه «گاماسیاب» برقرار است.
فرماندار شهرستان دلفان در ادامه سخنان خود بابیان اینکه عمده مشکل ما مربوط به محورهای روستایی است عنوان کرد: در این راستا اکیپهای راهداری را به سطح این محورها هدایت کردهایم.
طولابی با تأکید بر اینکه امکانات و تجهیزات موجود برای بازگشایی محورهای روستایی لرستان بههیچعنوان پاسخگو نیست گفت: با این امکانات و تجهیزات کار بازگشایی محورهای مواصلاتی روستایی تا یک ماه طول میکشد.
کمبود سوخت برای روستاها با ادامه این روند
وی بابیان اینکه ما این موضوع را به استان اعلام کردهایم گفت: همچنین در سطح شهر نورآباد نیز خیابانهای فرعی واصلی برفروبی شدهاند اما برفروبی برخی از کوچهها باقیمانده چراکه شاهد انبوه برف در سطح کوچهها و معابر شهر هستیم.
فرماندار شهرستان دلفان بابیان اینکه امکانات حوزه شهری نورآباد محدود است بیان داشت: در این راستا از ظرفیت بخش خصوصی برای برفروبی و بازگشایی معابر و خیابانهای سطح شهر استفاده کردهایم.
طولابی در ادامه سخنان خود به بحث سوخترسانی به روستاهای دلفان اشاره کرد و گفت: تاکنون با توجه به ذخیرهسازی صورت گرفته مشکل نداشتهایم اما با ادامه این روند و عدم بازگشایی محورهای روستایی بهطور حتم با مشکل کمبود سوخت نیز خواهیم شد.
وی بیان داشت: در صورت ادامه این روند بسیاری از روستاهای شهرستان با مشکل کمبود سوخت مواجه خواهند شد.
شبکه های صداوسیما در دلفان قطع شد
فرماندار شهرستان دلفان در بخش دیگری از سخنان خود از قطع شدن شبکه صداوسیما در این شهرستان به دلیل بارش سنگین برف خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر در منطقه «سفیدکوه» برف حدود دو متر بالاآمده و این امر موجب شده که راه ارتباطی به این منطقه و دریافت شبکه های صداوسیما با مشکل مواجه شود.
طولابی گفت: در این راستا اگر روند به همینگونه ادامه داشته باشد درخواست هلی کوپتر برای اعزام اکیپها و اتصال برق و شبکه صداوسیما به منطقه را خواهیم کرد.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر با محدودیت امکانات و تجهیزات راهداری مواجه هستیم گفت: کار سنگین بوده و نیاز به کمک ویژه در این رابطه داریم.
راههایی که در دقیقه باز و بسته میشوند
فرماندار شهرستان دلفان بابیان اینکه در پی بارش برف سنگین راه ارتباطی حدود ۴۰۰ روستای شهرستان قطع شد گفت: در این راستا از روز گذشته بخشی از امکانات و تجهیزات راهداری را به این محورها ارسال کردیم که راه حدود ۶۰ تا ۷۰ روستا بازگشاییشده اما بارندگیهای روز گذشته موجب شد که بازهم راه این تعداد روستا دوباره بسته شود.
طولابی بابیان اینکه بارشهای روز گذشته نیز به میزان برف قبلی اضافهشده است گفت: تاکنون در هر منطقهای بیماری وجود داشته بالگرد امداد و نجات اعزام و آنها را به مراکز درمانی منتقل کردهایم بهطوریکه شب گذشته در منطقه «میربگ» یک زن باردار دچار درد شده که ما با اعزام اکیپها این زن باردار را به بیمارستان منتقل کردیم.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر مهمترین مشکل ما مسدود بودن راههای روستایی است عنوان کرد: اگر راهها باز باشند امکانات امدادی و خدماتی به مناطق روستایی ارسال میشود.
فرماندار شهرستان دلفان بابیان اینکه در پی بارش سنگین برف برق تعدادی از روستاهای شهرستان دلفان قطع شد گفت: اکیپهای شرکت برق برای برقرسانی به این روستاها اعزام شدند و برق برخی از روستاها را وصل کردند.
راه ارتباطی ۳۰ روستای سلسله بسته است
فرماندار شهرستان سلسله نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در پی بارش سنگین برف راه ارتباطی ۱۵۰ روستای این شهرستان قطع شد اظهار داشت: طی روز گذشته راه ارتباطی ۱۲۰ روستای استان بازگشایی شد و هماکنون راه ۳۰ روستای دیگر هنوز قطع است.
قدرت اله فلاح نژاد با تأکید بر اینکه در محورهای مواصلاتی اصلی ما مشکل خاصی نداریم و همه باز هستند گفت: مشکل اصلی هماکنون مربوط به دهستان «قلایی» بوده که در ابتدا راه این دهستان بازگشایی شد اما دوباره با بارش برف و کولاک بسته شد.
فرماندار شهرستان دلفان با اشاره به مشکل تأمین برق در منطقه «بسطام» بیان داشت: در حال حاضر این منطقه با مشکل برق مواجه بوده که در حال رفع این مشکل هستیم.
مرگ زن الشتری به دلیل سرطان بود
فلاح نژاد با اشاره به کمبود تجهیزات و ماشینآلات برای بازگشایی محورهای مواصلاتی روستایی این شهرستان عنوان کرد: در این راستا برای بازگشایی محورهای روستایی نیازمند تجهیزات و امکانات بیشتری هستیم.
وی در پاسخ به این سؤال که بر اساس برخی اخبار یک نفر در شهرستان الشتر به دلیل بسته بودن راه ارتباطی روستایی و دیر اعزام شدن به بیمارستان جان خود را ازدستداده است گفت: این فرد از اهالی دهستان «قلایی» است و مرگ وی به دلیل سرطان و طبیعی بوده است و هیچ ارتباطی با قطع بودن راهها ندارد.
فرماندار شهرستان سلسله بابیان اینکه مهمترین مسئله و مشکل موجود در این شهرستان بسته بودن راههای روستایی و قطع برق برخی مناطق روستایی است گفت: با توجه به اقدامات در دستور کار این مشکل تا غروب امروز رفع میشود.
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