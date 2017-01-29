کیفیت هوای مشهد برای دومین روز متوالی در شرایط سالم قرار دارد

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هوای مشهد در دومین روز کاری هفته با شاخص میانگین کیفیت ۹۵ پی.اس.آی در شرایط سالم قرار دارد.
وی شاخص کیفیت هوا در روز گذشته را ۸۶ پی.اس.آی عنوان کرد و افزود: شاخص کیفیت هوا در صورتی که بین ۵۱ تا ۱۰۰ پی.اس.آی باشد نشاندهنده هوای سالم است.
صالحی با اشاره به اینکه کیفیت هوای ۶ ایستگاه از شهر مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد، گفت: در ایستگاههای خیامجنوبی با ۱۱۷ پی.اس.آی، تقیآباد و لشگر با ۱۱۴، امامیه با ۱۰۸، خیامشمالی با ۱۰۷، سرافرازان با ۱۰۳ پی.اس.آی شاخص کیفیت هوا بیشتر از ۱۰۰ پی.اس.آی، وضعیت هوا ناسالم برای گروه های حساس است.
وی افزود: درمناطق آوینی و مفتح با ۹۹، صدف با ۹۴، سجاد و الهیه با ۹۳، خاقانی با ۹۱، کریمی با ۸۴، سمزقند با ۷۹، ماشینابزار با ۷۸، حرممطهر با ۷۵، ویلا با ۶۵ پی.اس.آی، شاخص کیفیت هوا کمتر از ۱۰۰ پی.اس.آی است.
نظر شما