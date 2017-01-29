کیفیت هوای مشهد برای دومین روز متوالی در شرایط سالم قرار دارد

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هوای مشهد در دومین روز کاری هفته با شاخص میانگین کیفیت ۹۵ پی.اس.آی در شرایط سالم قرار دارد.

وی شاخص کیفیت هوا در روز گذشته را ۸۶ پی.اس.آی عنوان کرد و افزود: شاخص کیفیت هوا در صورتی که بین ۵۱ تا ۱۰۰ پی.اس.آی باشد نشان‌دهنده هوای سالم است.

صالحی با اشاره به اینکه کیفیت هوای ۶ ایستگاه از شهر مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد، گفت: در ایستگاه‌های خیام‌‎جنوبی با ۱۱۷ پی.اس.آی، تقی‌آباد و لشگر با ۱۱۴، امامیه با ۱۰۸، خیام‌شمالی با ۱۰۷، سرافرازان با ۱۰۳ پی.اس.آی شاخص کیفیت هوا بیشتر از ۱۰۰ پی.اس.آی، وضعیت هوا ناسالم برای گروه های حساس است.

وی افزود: درمناطق آوینی و مفتح با ۹۹، صدف با ۹۴، سجاد و الهیه با ۹۳، خاقانی با ۹۱، کریمی با ۸۴، سمزقند با ۷۹، ماشین‌ابزار با ۷۸، حرم‌مطهر با ۷۵، ویلا با ۶۵ پی.اس.آی، شاخص کیفیت هوا کمتر از ۱۰۰ پی.اس.آی است.