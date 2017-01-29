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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹

در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود؛

کارگاه آشنایی با ویژگی‌ها و مولفه‌های داستان های برنامه فبک

کارگاه آشنایی با ویژگی‌ها و مولفه‌های داستان های برنامه فبک

کارگاه آموزشی آشنایی با ویژگی های و مولفه های داستان های برنامه فبک و راهنمای آنها برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه پژوهشی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک) پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی  آشنایی با ویژگی های و مولفه های داستان های برنامه فبک و راهنمای آنها را برگزار می کند.

این کارگاه آموزشی چهارشنبه و پنج شنبه ۴ و ۵ اسفند ماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶ با حضور سعید ناجی، روح الله کریمی و لیلا حبیبی در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند(۶۴ غری) برگزار می شود.

کد مطلب 3890543
خداداد خادم

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