۲۳ پروژه عمرانی شرکت توزیع برق استان سمنان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسی زاده پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری مدیران عامل صنعت برق و آب استان سمنان با خبرنگاران به میزبانی آب منطقهای سمنان، در تشریح برنامههای دهه فجر سال جاری شرکت توزیع نیروی برق استان، ابراز داشت: مهمترین برنامه شرکت افتتاح نیروگاه کوچک به ظرفیت یک مگاوات با سرمایهگذاری بخش خصوصی و بااعتباری معادل ۲۰ میلیارد ریال در شهرک صنعتی سمنان است که علاوه بر تولید برق موردنظر، شرکت سرمایهگذار میتواند حرارت تولیدشده از نیروگاه را نیز مورداستفاده قرار دهد.
وی افزود: بهرهبرداری از طرح برقرسانی به روستای سَنرد گرمسار بااعتباری معادل ۶۱۰ میلیون ریال، بهسازی و تأمین روشنایی معابر با ۱۰ طرح و اعتبار چهار میلیارد و ۳۶۳ میلیون ریال، احداث و بهینهسازی ۸۸ هزار و ۱۶۱ متر شبکههای توزیع برق باهدف ظرفیتسازی برای مشترکان با ۶۵ طرح و با ۴۰ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال اعتبار ازجمله طرحهایی است که طی دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهند رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان بابیان اینکه از مجموع ۱۱۳ طرح ۲۳ پروژه عمرانی برقرسانی روستایی بااعتبار ۱۰ میلیارد و ۸۵۸ میلیون ریال به بهرهبرداری خواهد رسید، ابراز داشت: ۱۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال برای افتتاح ۱۸ طرح در راستای اصلاح و نصب ایستگاههای هوایی و تأسیسات و تجهیزات توزیع در نظر گرفتهشده است.
برگزاری کنفرانس ملی برق در سمنان
موسی زاده همچنین گفت: ۱۱ طرح احداث و تبدیل ۱۹ هزار و ۹۲۵ متر شبکه سیمی به کابل خود نگهدار با پنج میلیارد و ۱۷۱ میلیون ریال اعتبار، نصب سه هزار و ۵۰۰ کنتور هوشمند برق فهام بااعتبار سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از دیگر طرحهای شرکت توزیع برق برای دهه فجر در نظر گرفتهشده است.
وی بابیان اینکه در بخش سرمایهگذاری طرحهای عمرانی از آغاز زمان دولت تدبیر و امید ۹۱۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری صورت گرفته است، تصریح کرد: اجرایی شدن ۱۴۱ هزار متر احداث شبکه هوایی و ۲۲ هزار متر احداث شبکه زمینی و نصب ۱۹۱ پست توزیع برق و همچنین جذب هفت هزار و ۸۷۳ مشترک جدید، نصب دو هزار و ۸۸۴ چراغ روشنایی و ۶۳ انشعاب برق چاه آب کشاورزی، ازجمله اقداماتی است که در دهه فجر سال گذشته به بهرهبرداری رسید و امیدواریم با افتتاح طرحهای سال جاری خدمت گذار مردم باشیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان به میزبانی سمنان برای برگزاری کنفرانس ملی برق در سال آینده اشاره کرد و ابراز داشت: بیشک برگزاری اینگونه کنفرانسها میتواند زمینه حضور سرمایهگذاران را در استان بیشتر کند چون فرصت بسیار مناسبی است تا چالشها و راهکارهای حقوقی صنعت برق در بخش توزیع و تلفات شبکه شناسایی و مورد ارزیابی قرار گیرد که درنهایت این موارد میتواند به رشد و توسعه استان کمک کند.
آغاز عملیات اجرایی خط ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی دامغان
مدیرعامل شرکت برق منطقهای سمنان، نیز در این نشست گفت: دو پروژه این شرکت بااعتبار ۱۹۸ میلیارد ریال همزمان با سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سطح استان افتتاح و کلنگ زنی میشود.
علیاکبر صباغ بیان داشت: در ایامالله دهه فجر همچنین عملیات اجرایی خط ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی دامغان با هزینه ۲۰ میلیارد ریال، آغاز خواهد شد.
وی درباره افتتاح طرح عمرانی شرکت برق منطقهای سمنان نیز افزود: برای دست یافتن به افزایش قابلیت اطمینان شبکه و بهبود پارامترهای کیفی و ایجاد ظرفیت جدید برقرسانی به مشترکان جدید صنعتی و کشاورزی، پست ۲۳۰کیلوولت دامغان با هزینه ۱۷۰ میلیارد ریال افزایش ظرفیت خواهد داد که افزایش ضریب اطمینان برقرسانی شبکه محلی، کاهش تلفات، افزایش قابلیت مانور شبکه و افزایش ظرفیت مشترکان شهرک صنعتی را در بر خواهد داشت.
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