بیش از ۵۰ درصد معابر استهبان بهسازی شد

احمد فقیهی ‌کیا در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به حجم بالای معابر خاکی و آسفالت فرسوده از ابتدای آغاز به کار در شهرداری، آسفالت معابر به عنوان دغدغه و یکی از اصلی ‌ترین اولویت ‌های کاری شهرداری قرار گرفت.

وی با اشاره به رایزنی ‌های متعدد برای بهبود سیستم درآمدی و به تبع آن اصلاح مدیریت عمرانی افزود: در نتیجه این اقدامات بود که موفق به تولید هزاران تن آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری شدیم.

فقیهی کیا اضافه کرد: تا کنون با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال با تلاش جهادی و بی وقفه، پروژه آسفالت و لکه ‌گیری بیش از ۵۰ درصد معابر خاکی و دارای آسفالت فرسوده شهری اجرایی شده است.