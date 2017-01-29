به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی قابل صبح یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت ایام‌الله دهه مبارک فجر با حضور خبرنگاران قزوین برگزار شد، اظهار کرد: حضرت امام خمینی‌(ره) سال ۱۳۶۱ در پیامی به مناسبت یوم‌الله ۲۲ بهمن فرمودند: بیست و دوم بهمن سرآغاز پیروزی ملت ایران بر مستکبران و غارتگران و سرآغاز حکومت الله بر جهان است.

وی افزود: ستاد دهه مبارک فجر از آذرماه همزمان با ستاد ۹ دی در استان تشکیل شد و در این جلسات به هرچه باشکوه تر برگزار شدن جشن ها و مراسم های ویژه دهه فجر تاکید شد.

حجت الاسلام قابل بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ کمیته تخصصی ستاد دهه فجر در مرکز استان و ۱۸ کمیته تخصصی هم در مراکز شهرستان‌ها تشکیل‌شده است.

وی با اشاره به برنامه‌هایی که برای گرامیداشت دهه مبارک فجر در استان پیش بینی شده است، افزود: به منظور تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی با همکاری دستگاه‌ها و نیروهای مسلح بیش از پنج هزار عنوان برنامه در استان قزوین برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با اشاره به برخی از برنامه‌های سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در قزوین تصریح کرد: ویژه برنامه سالروز ورود امام خمینی(ره) به میهن اسلامی همزمان با سراسر کشور در دوازدهم بهمن ماه رأس ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه به صورت نمادین و سمبلیک در گلزار شهدای استان قزوین با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: برگزاری رژه موتورسواران همزمان با ساعت ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی ایران، دیدار فرماندهان نظامی، انتظامی و نیروهای مسلح استان با امام جمعه قزوین، برگزاری مراسم میهمانی لاله‌ها و غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا، بازخوانی سرودهای انقلابی با همکاری صدا و سیمای مرکز قزوین، حوزه هنری، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان و برپایی ویژه برنامه گرامیداشت دهه فجر در مراکز دهستان‌ها و روستاهای بزرگ با فعال‌سازی ستادهای دهه فجر روستایی از جمله برنامه‌های تدارک دیده شده برای دهه فجر در سال جاری است.

وی بیان کرد: برگزاری نشست های سیاسی و فرهنگی، برپایی جشن انقلاب در محیط کارخانجات و شرکت‌ها در بیش از ۴۰۰ کارخانه و کارگاه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی، برپایی نمایشگاه عکس و روزنامه‌های دوران انقلاب ویژه گروه‌های سنی مختلف با هدف بازخوانی دوران انقلاب و فضاسازی معابر شهری و روستایی با آذین‌بندی متناسب این ایام با همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ویژه ادارات استان و معرفی برترین آذین‌بندی از دیگر برنامه‌های دهه مبارک فجر به شمار می‌رود.

حجت الاسلام قابل از افتتاح پروژه های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی در استان خبر داد و گفت: برگزاری مراسم گلبانگ انقلاب اسلامی، مسابقات قرآنی، فرهنگی، هنری، ورزشی و برگزاری جشنواره های علمی، ادبی و هنری از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این ایام است.

نقش انقلاب اسلامی در دهه فجر برای مردم تبیین شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین در ادامه تصریح کرد: ۲۲ بهمن تجلی حضور ملت ایران در حمایت از انقلاب و ولایت خواهد بود.

وی در پایان گفت: سخنرانان دهه فجر بر محور انقلاب و بیان دستاوردهای انقلاب سخنرانی کنند و از بهره برداری سیاسی و انتخاباتی از آن پرهیز کنند و و نقشه‌های دشمن را که برای ایجاد ناامیدی در دل مردم انجام می‌دهند را خنثی کنند.