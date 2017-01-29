تشکیل سمن ها در زنجان رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر،سید بیوک موسوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: تشکل‌های مردم‌نهاد، یکی از موتورهای متحرک جوامع اجتماعی هستند.

وی اظهار کرد: این نمایشگاهها بخشی از توانمندی‌های سمن‌ها را نشان می‌دهد و همین موضوع نویددهنده امیدواری است و در این میان کشور نیز از ظرفیت بالایی برای فعالیت سمن‌ها برخوردار است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان از افزایش صد درصدی سمن‌ها در طی سال‌های اخیر نسبت به سال‌های گذشته خبر دادو گفت: با وجود کمبود اعتبارات تعداد سمن ها در زنجان رشد داشته است.

موسوی تاکید کرد: در استان زنجان نیز همانند سایر استان‌ها، جوانان توانمند و افرادی با تفکر مثبت داریم و آمارها نشان‌دهنده افزایش فعالیت و ظرفیت سمن‌ها نسبت به دوره قبل است.

وی افزود: برگزاری این نمایشگاه موجب هم‌افزایی در بین سمن‌ها استان زنجان شده و بسیاری از این سمن‌ها از وجود و از توان اجرایی و حجم و اندازه تشکل‌های یکدیگر مطلع نباشند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: انرژی و توان افراد در سمن‌ها می‌تواند در پیشبرد اهداف دولت موثر باشد.