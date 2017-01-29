به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین روحی یزدی صبح شنبه در نشستی خبری به تشریح برنامه‌های دهه انقلاب اسلامی در استان پرداخت و گفت: دوازدهم بهمن‌ماه با عنوان «انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)» نام‌گذاری شده است در این روز همایشی محوری برگزار می‌شود.

وی در ادامه به رژه نمادین موتورسواران در روز دوازدهم بهمن ماه اشاره کرد و گفت: زنگ انقلاب در مدارس استان و در مدرسه منتخب هنرستان شهید فاتحی در چهارراه گلزار به صدا درخواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه روز سیزدهم بهمن‌ماه به‌عنوان «انقلاب اسلامی، مردم‌سالاری دینی، عدالت و پیشرفت» نامیده شده است، گفت: در این روز آئین قصه‌گویی در مراکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز تأکید کرد: روز چهاردهم بهمن‌ماه با عنوان «انقلاب اسلامی، جهاد و شهادت» نام‌گذاری شده در این روز مهمانی لاله‌ها در گلزار شهدا استان برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه روز پانزدهم بهمن‌ماه با عنوان «انقلاب اسلامی، رسالت زینبی، حکومت جهانی» نام‌گذاری شده است، گفت: در این روز برنامه تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم برگزار می‌شود همچنین در ۲۰۰ مسجد استان نیز برنامه انس با قرآن برگزار خواهد شد.

روحی یزدی گفت: روز شانزدهم بهمن‌ماه با عنوان «انقلاب اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، منزلت زن، جوانان، سبک زندگی اسلامی ایران» نام‌گذاری شده در این روز ویژه‌برنامه‌های با حضور ورزشکاران استان البرز در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌شود همچنین این روز تجدید بیعت با مقام معظم رهبری خواهد بود.

برپایی شب‌شعر خاطره در امامزاده حسن(ع) کرج پس از نماز مغرب و عشاء و برگزاری کارگاه آموزشی زنان در عصر انتظار زنان سرپرست خانوار توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) از دیگر برنامه‌های دهه فجر در استان است که توسط رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی البرز اعلام شد.

روحی یزدی با اشاره به اینکه هفدهم بهمن‌ماه با عنوان «انقلاب اسلامی، جوانان، نهضت علمی و اقتصاد مقاومتی» نام‌گذاری شده است، گفت: در این روز طرح عیادت ۳۸ خانواده بی‌سرپرست توسط سازمان هلال‌احمر در شهرستان‌های تابع شهرستان کرج و مراسم شعر صبح انقلاب، قرائت شعر انقلاب باهمت سازمان پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه روز هجدهم بهمن‌ماه با عنوان «انقلاب اسلامی، هویت دینی، ترویج معنویت، فرهنگ و تمدن نوین اسلامی» نام‌گذاری شده است، گفت: در این روز ویژه‌برنامه تجلیل از مقام شامخ شهدای ورزشکار البرز برگزار می‌شود.

روحی یزدی با تأکید بر اینکه روز نوزدهم بهمن‌ماه با عنوان «انقلاب اسلامی، انقلابی گری، آمادگی دفاعی، اقتدار و عزت اسلامی» نام‌گذاری شده است، گفت: در این روز متناسب با واقعه پلاسکو و شهادت آتش‌نشان به یاد این شهدا ویژه‌برنامه‌هایی باهمت سازمان آتش‌نشانان برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز به برگزاری همایش پیشکسوتان انقلاب اسلامی در روز نوزدهم بهمن‌ماه در سالن اجتماعات کمیته امداد انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: روز بیستم بهمن‌ماه با عنوان «وحدت ملّی، حمایت از جبهه مقاومت و مبارزه با تروریسم بین‌المللی» نام‌گذاری شده در این روز جشن بزرگ انقلاب در دانشگاه خوارزمی برگزارمی شود همچنین جشنواره مطبوعات با عنوان پیروزی انقلاب در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز جزو برنامه‌های دهه فجر است.

به گفته وی روز بیست و یکم بهمن‌ماه با عنوان «انقلاب اسلامی، الهام بخشی، استکبارستیزی و مقابله بانفوذ دشمن» نام‌گذاری شده است در این روز عده‌ای از ایثارگران از بیت آیت‌الله طالقانی بازدید خواهند کرد.

روحی یزدی با تأکید بر اینکه روز بیست و دوم بهمن‌ماه که اوج برنامه‌های دهه فجر است با راهپیمایی پرشکوه مردم همراه خواهد بود، گفت: راهپیمایی‌های سال جاری در سراسر استان رأس ساعت ۹ آغاز می‌شود در شهرستان کرج راهپیمایی را در دو مسیر خواهیم داشت، شماره یک از میدان شهدا به سمت میدان سپاه و مسیر شماره ۲ از میان جاده تا میدان سپاه است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز سخنران روز بیست و دوم بهمن‌ماه سال جاری در کرج را محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد.