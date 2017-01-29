حمایت از ایده های برتر در حوزه پیشگیری از جرم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری اصفهانی در نشست خبری با اشاره به جشنواره ایده ها و فرصت ها که به همت این معاونت برگزار می شود، افزود:ایده برتر مورد گزینش قرار می گیرد و پیوند زدن بین ایده ها و کار آفرینی امری است که مورد توجه جشنواه«ایده‌ها و فرصت‌ها، پیشگیری از جرم یک مسئولیت اجتماعی»قرار می گیرد.

وی افزود: برای خالق ایده یک فرصت اشتغال فراهم خواهد شد.امسال دومین سال برگزاری این همایش است و امیداریم سال آخر اجرا هم نباشد .

امیری اصفهانی در خصوص محورهای جشنواره گفت: جشنواره حول محورهای خانواده،اعتیاد،فرهنگ آمد و شد و ترافیک و مخاطرات فضای مجازی برگزار می شود و ایده ها باید در کاهش جرایم این حوزه ها باشد.ایده ها به برنامه تبدیل و نرم افزارهای مرتبط با این موضوع ساخته می شود.

وی افزود: محورهای این جشنواره طراحی بازی های رایانه ای،طراحی نرم افزارهای تلفن همراه،طراحی نرم افزارهای رایانه ای تبیین شده است.دستگاههایی از جمله وزارت فرهنگ،معاونت علمی ریاست جمهوری،وزارت بهداشت و علوم،پلیس راهور و ناجا،سازمان بهزیستی و دانشگاه آزاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را در اجرای این جشنواره یاری می کنند.

امیری اصفهانی ادامه داد:اگر برای تبدیل ایده به محصول نیاز به وام باشد،این اتفاق می افتد و با کمک سایر دستگاه ها موضوع ثبت ایده ها دنبال می شود.

وی افزود:چهار منطقه انتخاب شده از جمله خراسان رضوی،اصفهان،البرز و آذربایجان شرقی که هشت تیم از بین این چهار منطقه انتخاب شدند.105تیم در مرحله اول شرکت داشتند که از این تعداد،هشت تیم به مرحله نهایی راه یافتند.

وی با اشاره به تنظیم تفاهم نامه ای متعقد شده با مناطق آزاد"گفت: همزمان با برگزاری این جشنواره در کیش،اقدامات مختلفی که در کاهش جرائم در این مناطق انجام شده بررسی می شود.به دنبال این هستیم که الگوی مینیاتوری جامعه عاری از جرم را استخراج کنیم .بنا داریم در آینده این جشنواره را بین المللی برگزار کنیم.

امیری اصفهانی با بیان اینکه پیشگیری از جرم و مشارکت مردم،یکی از اهداف این جشنواره است،گفت : تلفیق ایده های خلاقانه با موضوع های پیشگیرانه هم از دیگر اهداف این جشنواره است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: در سال گذشته دو ایده در عرصه های ترافیک و اعتیاد به عنوان ایده های برتر شناخته شد.

امیری اصفهانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بشترین جرائم احصا شده در مناطق آزاد گفت:نوع جرائم به شکل غالب در همه مناطق کشور تقریبا یکسان است و در مناطق آزاد هم شبیه به جرائم سایر مناطق کشور است.

وی افزود:فرآیند تصمیم سازی تا اجرا در مناطق آزاد فرآیند کوتاهی است و به دلیل همین کوتاه بودن،این مسیر میتواند میدان ارزیابی خوبی برای اجرای طرح های پیشگیری باشد.به همین دلیل اگر بتوانیم الگوی پیشگیرانه را در این منطقه استخراج کنیم،می توانیم به کل کشور تعمیم بدهیم.