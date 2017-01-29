افزایش ۱۹۴ درصدی کشفیات کالای قاچاق در شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی پیش از ظهر یکشنبه در چهارمین نشست کمیسیون برنامه ریزی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بناب اظهار کرد: به همین جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای توسعه اقتصاد مقاومتی در بناب تشدید می شود.

وی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های فرماندهی و عوامل نیروی انتظامی در مبارزه با پدیده قاچاق کالا و همچنین همکاری های اداره اطلاعات و سپاه ناحیه بناب و تعزیرات حکومتی، بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده های قاچاق تأکید کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب افزود: قاچاق کالا و ارز مانع عمده در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که می طلبد با نگاه دقیق تر به حوزه قاچاق و مقابله با آن زمینه مساعدتری در حمایت از تولید ملی و اشتغال پایدار فراهم کرد.

فرج اللهی همچنین با اشاره به عزم جدی دولت بر مبارزه جدی و بی امان با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اگر می خواهیم شاهد رونق اقتصادی بوده و حامی تولید داخلی باشیم قاچاق کالا باید در کشور ریشه کن شود.

وی ضمن هشدار به اتحادیه های لوازم خانگی، خشکبار و گوشی همراه برای جمع آوری اجناس و کالاهای خارجی اذعان کرد: اگر این اتحادیه ها همکاری لازم را انجام ندهند مجبور خواهیم شد با اجرای طرح های ضربتی نسبت به جمع آوری اجناس خارجی اقدام کنیم.

فرماندار بناب در ادامه سخنان خود ارزش کل کالاهای مکشوفه در ۱۰ ماهه سال ۹۴ را ۲۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعلام و اظهارکرد: ارزش کالاهای کشف شده در ۱۰ ماهه امسال ۷۹ میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال است که این میزان کشفیات در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۴ درصد افزایش نشان می دهد.

فرج اللهی با اشاره به اینکه در ۱۰ ماهه سال ۹۴ تعداد وسائط نقلیه توقیف شده ۷۱ دستگاه بوده که این تعداد در سال جاری ۱۲۵ دستگاه است و همچنین پرونده های متشکله در ۱۰ ماهه سال ۹۴ را ۱۰۰ فقره اعلام کرد و گفت: پرونده های متشکله در مدت مشابه امسال ۱۳۲ فقره بوده و ۲۲ درصد افزایش نشان می دهد.

رئیس کمیسیون برنامه ریزی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بناب یادآور شد: در ۱۰ ماهه سال قبل ۱۱۴ متهم در این ارتباط دستگیر شده بودند که این تعداد در سال ۹۵ به ۱۷۲ نفر افزایش یافته است.

قاچاق کالا و ارز یکی از آفت های اقتصاد مقاومتی است

فرمانده نیروی انتظامی بناب نیز در این نشست یکی از آفت های اقتصاد مقاومتی را قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: بر اساس سیاست ها و برنامه ابلاغی از فرماندهی انتظامی کشور از اول امسال مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرو اولویت های این نیروی است.

سرهنگ رمضان اللهوریان افزود: ناامن کردن فضا برای متخلفان، تقویت گلوگاه ها برای جلوگیری از ورود قاچاق، تقویت گشت های انتظامی و نظارت و بازرسی مستمر بر واحدهای صنفی از جمله راهکارهای مؤثر در مقابله با قاچاق کالا و ارز است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری های اداره اطلاعات، سپاه ناحیه بناب، تعزیرات حکومتی، دادستان و سایر دستگاه ها در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در طول یک سال اخیر ارزش کالاهای مکشوفه در شهرستان بناب بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال بوده که این میزان کشفیات در بین سایر شهرستان های استان بی نظیر است.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی بناب، بحث شناسایی و برخورد با دانه درشت ها در مبارزه با قاچاق کالا در اولویت این نیرو است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بناب نیز در این نشست خاطرنشان کرد: با مشارکت و هم افزایی دستگاه های مرتبط و تدوین آسیب شناسی قاچاق می توان با برخورد با این پدیده نادرست اقتصادی زمینه را برای خودکفایی کشور فراهم کرد.

منصور صادقی با اشاره به مزان بالای کشفیات کالای قاچاق در این شهرستان تصریح کرد: ایجاد انبار برای نگهداری کالاهای مکشوفه و ایجاد نمایندگی اموال تملیکی در جنوب استان آذربایجان شرقی ضروری است و امیدواریم مسئولان در این خصوص تسریع کنند.