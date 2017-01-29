قاچاق در کشور تبدیل به صنعت شده است

اسماعیل جلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص تاثیرات کالاهای قاچاق در اقتصاد کشور اظهار کرد: این واقعیت را باید بپذیریم که نگاه به قاچاق و تاثیر آن بر بیکاری یک رابطه دو سویه است، شرایط اقتصادی و بیکاری فزاینده گرایش به قاچاق را افزایش می دهد و گاهی قاچاق عاملی برای رفع بیکاری است.

وی افزود: نمی توانیم بپذیریم که قاچاق منجر به بیکاری می شود بلکه به عنوان فرآیندی که واردات و گاهی خروج محصولات را در پی دارد، افرادی در این مشاغل مشغول به کار هستند و درآمدهایی دارند.

نماینده خوزستان در مجلس نهم بیان کرد: دراین زمان شاهد هستیم که در مناطق مرزی قاچاق تبدیل به یک فرهنگ شده و درآمدهای این بخش به عنوان درآمد ناپایداردرتامین معیشت اثری صد در صد منفی نیست.

مستشار دیوان محاسبات گفت: در بازارها بسیاری از افراد در حوزه واردات کالا به صورت غیر رسمی به فرصت های شغلی دست یافته اند که به ایجاد درآمد رسیده اند.

جلیلی ادامه داد: اما هیچ کدام از این مسائل تایید و تضمین کننده نیست که علی رغم ایجاد درآمد ما آن را به عنوان فرآیندی مورد قبول قرار دهیم.

وی افزود: قاچاق به تنهایی تاثیر منفی در حوزه اقتصاد و فرآینده های تولیدی ما ندارد بلکه واردات به صورت رسمی هم می تواند اثر منفی به حوزه اقتصاد خرد و کلان را بر جای گذارد.

مستشار دیوان محاسبات مجلس تصریح کرد: در این زمان شاهد هستیم که بسیاری از صنایع همچون صنعت نساجی، کفاشی و پوشاک که واردات رسمی دارند دچار مشکل شده اند که مورد تهدید واردات کالا و محصولات قرار گرفته اند.

این کارشناس برنامه ریزی استراتژیک عنوان کرد: از طرف دیگر با توجه به اختلاف قیمت کالاهای رسمی و قاچاق در بازار و استقبال از کالاهای قاچاق به نتیجه می رسیم که نگاه جامعه ما به قاچاق، نگاهی منفی نیست.

جلیلی افزود: مجموعه نظاماتی که دولت در بخش واردات و صادرات مورد نظر قرار می دهد تا بتواند به ایجاد تعادل در این فعالیت و اینکه صنف های زیر زمینی و کبود رشد نکنند باید برنامه ریزی در ساختار واردات و صادرات را مورد توجه قرار دهیم تا شرایط برای آینده نسبت به امروز تغییر کند.

وی افزود: سیاست های اصل ۴۴ که بیش از ده سال در قالب قانون وجود دارد اما هیچ گاه دولت به جد نتوانسته سهم آوردهای خود را رقم بزند و یا زیر ساخت ها را به نحوی مهیا کند که گرایش به فعالیت های غیر رسمی در کشور همچون قاچاق دامن زده نشود.

وی گفت: برنامه ششم که در سال جاری به تصویب رسید نیز با نگاهی مرز نشینی به این مهم می پردازد که کنترل موثر مرزها را می طلبد که از یک طرف سیاست کاهش حجم کالاها در مرزها همچنین سیاست ایجاد درآمد پایدار برای افرادی که در مرز زندگی می کنند را دنبال می کند.

جلیلی تصریح کرد: می توان در این زمان به جرأت می توان گفت که قاچاق تبدیل به یک صنعت شده است که ما امروزه نیروی کار رسمی و مدیریت فرآیند قاچاق را شاهد هستیم. این که محدود کنیم رویکرد قاچاق در کشور را به مناطق کمتر توسعه یافته رویکردی جزئی نگر است.