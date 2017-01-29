  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

یکی از مسئولان آموزش و پرورش خراسان جنوبی:

پرونده تنبیه دسته جمعی دانش آموزان قاین در دست بررسی است

پرونده تنبیه دسته جمعی دانش آموزان قاین در دست بررسی است

بیرجند- رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: دلایل تنبیه دانش آموزان قاینی را بررسی کرده و منتظر صدور رأی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استان هستیم.

محمدرضا ضیائی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تنبیه دانش آموزان قاینی توسط معلم بیان کرد: پرونده این معلم برای رسیدگی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان ارسال شده است.

وی ادامه داد: در این راستا تیم نظارت و بازرسی برای بررسی میدانی به قاین اعزام شده و از نزدیک با دانش آموزان، اولیاء و معلم خاطی نیز صحبت شده است.

ضیائی با بیان اینکه در حال حاضر منتظر صدور رأی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری هستیم، افزود: بعد از ابلاغ رأی به معلم خاطی و دفاع وی از خود، رأی مقتضی صادر خواهد شد.

وی با اشاره به رضایت اولیاء داش آموزان بیان کرد: رضایت این افراد مانع از صدور رأی نخواهد شد بلکه تنها موجبات مخففه صدور آن را فراهم می کند.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد، نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: معلم خاطی تنبیه خواهد شد.

کد مطلب 3890570

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها