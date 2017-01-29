به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی صبح امروز در نشست مشاوران رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در امور زنان و خانواده که در وزارت علوم برگزار شد، با گرامیداشت یاد آتش‌نشانان و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: در آستانه دهه فجر هستیم. چهار دهه از انقلاب گذشته است. زنان در چهار دهه گذشته از انقلاب بسیار نقش‌آفرین بودند.

وی با بیان اینکه ۵۴ درصد ورودی دانشگاه‌ها را خانم‌ها تشکیل می‌دهند، افزود: در حال حاضر این گروه از جامعه هدف در اوج آمادگی برای خدمت و توسعه کشور هستند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب بر اساس اصول قانون اساسی، برابری زنان و مردان در شأن کرامت تأکید شده است و حرکت‌هایی در این زمینه شروع شده، به طوری که الان در آموزش‌های ابتدایی ما شاهد برابری جنسیتی هستیم.

وی افزود: در آموزش عالی نیز زنان پیشی گرفته‌اند و همچنین زمینه مشارکت زنان در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به وجود آمده است و مشارکت بیشتر زنان در زمینه‌های مذکور نیازمند برنامه‌ریزی بیشتر است. در کشور ما شرایط به گونه‌ای است که مردان بیشتر در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و زنان در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرینی می کنند و این نشان می‌دهد که زنان عدم دسترسی به منابع و فرصت‌ها را داشته‌اند.

وی در ادامه در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: یک تفاهمنامه با دانشگاه تهران تحت عنوان «تدوین بسته عملیاتی برای خوابگاه‌های دانشجوی دختران» تدوین کرده‌ایم که به حل مشکلات دختران دانشجو در خوابگاه‌ها می‌پردازد و اکنون در دست انجام است.

مولاوردی در ادامه به طرح «تاب‌آوری اجتماعی زنان» با همکاری استانداری در کشور اشاره کرد و گفت: در حال اجرای این طرح هستیم که نفع آن بیشتر از آنکه برای جامعه باشد، برای خانواده سالم و پاینده است.