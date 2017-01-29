راه ارتباطی ۱۴۷ روستا در زنجان بازگشایی شد

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار به وضعیت راههای ارتباطی روستایی در استان زنجان اشاره کردو افزود: به خاطر بارش برف از شامگاه پنجشنبه تعداد ۱۶۷ راه ارتباطی روستایی مسدود بود که با تلاش راهداران راه ارتباطی ۱۴۷ روستا بازگشایی شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر راه ارتباطی ۸۵ روستا در شهرستانهای ماهنشان،طارم،زنجان ، ایجرود، ابهر، خدابنده، خرمدره، سلطانیه مسدود است و راهداران در حال بازگشایی هستند.

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان گفت: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

یوسفی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸ اکیپ راهداری در ۲۸ گردنه کوهستانی و صعب العبور این استان به طور شبانه روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می دهند.

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان تصریح کرد: تردد درجاده های استان زنجان و به خصوص گردنه های کوهستانی زنجان با همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات سفر زمستانی امکانپذیر است و باتوجه به برودت هوا درمحورهای مواصلاتی استان زنجان، رانندگانی که قصد تردد دراین محورها را دارند زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.

یوسفی تاکید کرد: با توجه به گزارش هواشناسی وزش باد و کولاک در استان طی چند روز کاهش می یابد و راه ارتباطی ۸۵ روستا بازگشایی می شود.