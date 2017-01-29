  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان:

راه ارتباطی ۱۴۷ روستا در زنجان بازگشایی شد

راه ارتباطی ۱۴۷ روستا در زنجان بازگشایی شد

زنجان-معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان گفت: به خاطر بارش برف تعداد ۱۶۷ راه ارتباطی روستایی مسدود بود که با تلاش راهداران راه ارتباطی ۱۴۷ روستا بازگشایی شد.

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار  به وضعیت راههای ارتباطی روستایی در استان زنجان اشاره کردو افزود: به خاطر بارش برف از شامگاه پنجشنبه تعداد ۱۶۷ راه ارتباطی روستایی مسدود بود که با تلاش راهداران راه ارتباطی ۱۴۷ روستا بازگشایی شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر راه ارتباطی  ۸۵ روستا در شهرستانهای ماهنشان،طارم،زنجان ، ایجرود، ابهر، خدابنده، خرمدره، سلطانیه مسدود است و راهداران در حال بازگشایی هستند.

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان گفت:  کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

یوسفی تصریح کرد:  در حال حاضر ۲۸ اکیپ راهداری در ۲۸ گردنه کوهستانی و صعب العبور این استان به طور شبانه روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می دهند.

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان تصریح کرد: تردد درجاده های استان زنجان و به خصوص گردنه های کوهستانی زنجان با همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات سفر زمستانی امکانپذیر است و باتوجه به برودت هوا درمحورهای مواصلاتی استان زنجان، رانندگانی که قصد تردد دراین محورها را دارند زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.

یوسفی تاکید کرد: با توجه به گزارش هواشناسی وزش باد و کولاک در استان طی چند روز کاهش می یابد و راه ارتباطی ۸۵ روستا بازگشایی می شود.

کد مطلب 3890574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها