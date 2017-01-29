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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس یونان در تهران برگزار می‌شود

گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس یونان در تهران برگزار می‌شود

رایزن فرهنگی کشورمان در دیدار با گبریل، متروپل نیویس اویونیاس آتن، درباره برگزاری نخستین دور از گفت‌وگوی دینی اسلام ومسیحیت ارتدوکس یونان که در تهران برگزار خواهد شد، مذاکره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی‌محمد حلمی، رایزن فرهنگی ایران در یونان با حضور در متروپل نیویس اویونیاس، با متروپل این منطقه از آتن دیدار و در مورد برگزاری کنفرانس گفت‌وگوی ادیان و نحوه توسعه همکاری‌ها با کلیسای ارتدوکس یونان گفت‌وگو کرد.

رایزن فرهنگی کشورمان در این دیدار با اشاره به برگزاری گفت‌وگوی ادیان که توسط مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با دیگر فرقه‌های مسیحی و غیرمسیحی برگزار می‌کند، گفت: ایران همیشه حامی گفت‌وگوی ادیان بوده و به همین دلیل سال‌هاست که با رهبران ادیان مختلف جهان همکاری دارد و نشست‌های متعددی را برگزار می‌کند.

حلمی ادامه داد: بر این باور هستیم که گفت‌وگو باعث نزدیک شدن پیروان ادیان و ایجاد صلح و آرامش در جهان می‌شود و این یکی از اهداف اصلی تمام پیامبران الهی است.

رایزن فرهنگی کشورمان همچنین با اشاره به اینکه متأسفانه سیاسیون برای تأمین منافع خود از دین سوءاستفاده می‌کنند و به ایجاد تفرقه و درگیری دامن می‌زنند، گفت: آموزه‌های ادیان الهی بر اساس عشق و محبت به منظور ایجاد محیطی سالم برای داشتن زندگی مسالمت‌آمیز همه پیروان ادیان و انسان‌ها بنا نهاده شده است.

وی سپس در خصوص برگزاری گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس یونان در تهران، گفت: حضور و همکاری شما برای هرچه بهتر شدن گفت‌وگوی ادیان در کنفرانس تهران و نهادینه کردن آن بسیار مفید  است تا زمینه برای توسعه همکاری‌های اندیشمندان دو کشور در راستای معرفی تعلیمات الهی فراهم آید. گفت‌وگوی ادیان در تهران به مدت 2 روز برگزار خواهد شد و هر کدام از سخنرانان طی 20 دقیقه مقاله خود را ارایه می‌دهند و در پایان پرسش  و پاسخ مطرح خواهد شد به عنوان میزگرد برگزار می‌شود.

در ادامه این دیدار متروپل گبریل هم ضمن استقبال برای حضور در گفت‌وگوی ادیان در تهران و نهادینه کردن این روند، بیان کرد: از گفت‌وگوی ادیان و اندیشمندان حوزه دین استقبال می‌کنم؛ زیرا معتقدم این امر برای ایجاد صلح و داشتن زندگی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان و همه انسان‌ها ضروری است.

وی همچنین با اشاره به روابط دیرینه دو کشور، گفت: دو کشور دارای تمدن بزرگی هستند و بنابراین می‌توانیم بهتر با یکدیگر همکاری داشته باشیم. به نظر من برگزاری گفت‌وگوی ادیان در تهران بین اندیشمندان حوزه دین بسیار مهم و ارزشمند است و من از این امر استقبال می‌کنم و از دعوت شما بسیار سپاسگزارم.

متروپل در ادامه افزود: باید شریعت در اروپا شناخته شود. هم‌اکنون در شمال یونان، مسلمانان یونانی به شریعت عمل می‌کنند؛ زیرا شریعت باعث ایجاد زندگی مسالمت‌آمیز می‌شود و راه را برای تفاهم بهتر هموار می‌کند.

وی در ادامه افزود: از طرف کلیسای ارتدکس یونان مسئول گفت‌وگو بین ادیان هستم و هم‌اکنون با کشور اردن نیز دارای گفت‌وگوی ادیان هستیم؛ زیرا معتقد هستیم که گفت‌وگو بهترین روش برای درک متقابل است.

کد مطلب 3890578
خداداد خادم

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