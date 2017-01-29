به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علیمحمد حلمی، رایزن فرهنگی ایران در یونان با حضور در متروپل نیویس اویونیاس، با متروپل این منطقه از آتن دیدار و در مورد برگزاری کنفرانس گفتوگوی ادیان و نحوه توسعه همکاریها با کلیسای ارتدوکس یونان گفتوگو کرد.
رایزن فرهنگی کشورمان در این دیدار با اشاره به برگزاری گفتوگوی ادیان که توسط مرکز بینالمللی گفتوگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با دیگر فرقههای مسیحی و غیرمسیحی برگزار میکند، گفت: ایران همیشه حامی گفتوگوی ادیان بوده و به همین دلیل سالهاست که با رهبران ادیان مختلف جهان همکاری دارد و نشستهای متعددی را برگزار میکند.
حلمی ادامه داد: بر این باور هستیم که گفتوگو باعث نزدیک شدن پیروان ادیان و ایجاد صلح و آرامش در جهان میشود و این یکی از اهداف اصلی تمام پیامبران الهی است.
رایزن فرهنگی کشورمان همچنین با اشاره به اینکه متأسفانه سیاسیون برای تأمین منافع خود از دین سوءاستفاده میکنند و به ایجاد تفرقه و درگیری دامن میزنند، گفت: آموزههای ادیان الهی بر اساس عشق و محبت به منظور ایجاد محیطی سالم برای داشتن زندگی مسالمتآمیز همه پیروان ادیان و انسانها بنا نهاده شده است.
وی سپس در خصوص برگزاری گفتوگوی دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس یونان در تهران، گفت: حضور و همکاری شما برای هرچه بهتر شدن گفتوگوی ادیان در کنفرانس تهران و نهادینه کردن آن بسیار مفید است تا زمینه برای توسعه همکاریهای اندیشمندان دو کشور در راستای معرفی تعلیمات الهی فراهم آید. گفتوگوی ادیان در تهران به مدت 2 روز برگزار خواهد شد و هر کدام از سخنرانان طی 20 دقیقه مقاله خود را ارایه میدهند و در پایان پرسش و پاسخ مطرح خواهد شد به عنوان میزگرد برگزار میشود.
در ادامه این دیدار متروپل گبریل هم ضمن استقبال برای حضور در گفتوگوی ادیان در تهران و نهادینه کردن این روند، بیان کرد: از گفتوگوی ادیان و اندیشمندان حوزه دین استقبال میکنم؛ زیرا معتقدم این امر برای ایجاد صلح و داشتن زندگی مسالمتآمیز پیروان ادیان و همه انسانها ضروری است.
وی همچنین با اشاره به روابط دیرینه دو کشور، گفت: دو کشور دارای تمدن بزرگی هستند و بنابراین میتوانیم بهتر با یکدیگر همکاری داشته باشیم. به نظر من برگزاری گفتوگوی ادیان در تهران بین اندیشمندان حوزه دین بسیار مهم و ارزشمند است و من از این امر استقبال میکنم و از دعوت شما بسیار سپاسگزارم.
متروپل در ادامه افزود: باید شریعت در اروپا شناخته شود. هماکنون در شمال یونان، مسلمانان یونانی به شریعت عمل میکنند؛ زیرا شریعت باعث ایجاد زندگی مسالمتآمیز میشود و راه را برای تفاهم بهتر هموار میکند.
وی در ادامه افزود: از طرف کلیسای ارتدکس یونان مسئول گفتوگو بین ادیان هستم و هماکنون با کشور اردن نیز دارای گفتوگوی ادیان هستیم؛ زیرا معتقد هستیم که گفتوگو بهترین روش برای درک متقابل است.
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