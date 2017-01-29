افزایش ۱۶ درصدی میزان حمل و نقل کالا از مبداء استان قزوین

افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش حمل و نقل کالا از تاثیر گذار ترین بخشهای اقتصادی استان قزوین بوده که فعالیت بالغ بر۱۱هزار و۸۰۰ نفر راننده، ۹ هزار و۲۰۰ دستگاه ناوگان عمومی و۸۳ شرکت حمل ونقلی در بخش حمل و نقل کالا در استان قزوین اهمیت این بخش را نشان می دهد.

وی افزود: مجموع تناژ کالای حمل شده ازاستان در پاییز سالجاری به رقم یک هزار و ۹۱۵ هزار تن بالغ شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۶ درصدی را نشان می دهد.

پیرنون همچنین گفت: بررسی روند حمل و نقل استان حاکی از تداوم این افزایش در ماههای پایانی سال است بطوری که برآوردهای اولیه، رشد ۲۰ درصدی حمل کالای استان در دی ماه را نشان می دهد.

مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قزوین اضافه کرد: عمده ترین بارهای صادره از مبداء استان در طی این مدت شامل انواع آجر، خاک معدنی، میلگرد، نوشابه، مواد پاک کننده، قطعات اتومبیل و ورق آهنی بوده است.