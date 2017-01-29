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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

جدال نامزدهای حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات مقدماتی

جدال نامزدهای حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات مقدماتی

سوسیالیستهای فرانسه امروز برای انتخاب نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پای صندق های رای می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سوسیالیستهای فرانسه امروز در انتخابات مقدماتی به پای صندقهای رای می روند تا از بین «مانوئل والس» و «بنوآ آمون» یکی را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور انتخاب کنند.

آمون که معمولا با رهبر حزب کارگر انگلیس، «جرمی کوربین» مقایسه می شود شانس بیشتری برای پیروزی در این انتخابات دارد، اما با توجه به عدم موفقیت دولت سوسیالیست فرانسه طی پنج سال اخیر، احتمال راه یافتن او به دور نهایی انتخابات که ماه می برگزار می شود بسیار اندک است.

نظرسنجی ها نشان می دهند که هیچکدام از آنها نمی توانند به مرحله نهایی انتخابات صعود کنند و پس از چهره هایی چون «امانوئل ماکرون» و «ژان لوک ملونشون» قرار خواهند گرفت. دو فردی که پیش بینی می شود در دور نهایی انتخابات پیشتاز باشند، «فرانسوا فیلون» محافظه کار و «مارین لوپن» راستگرای افراطی هستند. بدین ترتیب، نامزد سوسیالیستها به شکلی حقارت برانگیز در رده پنجم قرار خواهد گرفت.

با اینکه نامزد سوسیالیستها از شانس کمی برای پیروزی در انتخابات برخوردار است، حضور او می تواند بر سرنوشت دیگر کاندیداها تاثیر داشته باشد. پیروزی آمون با سوق دادن طرفداران چپ میانه روی والس به سمت ماکرون، بر شانس او برای پیروزی می افزاید.

مانوئل والس نخست وزیر سابق فرانسه در مناظره های انتخاباتی اش بر این نکته تاکید داشت که اروپا باید از آنچه میان رئیس جمهوری آمریکا و روسیه می گذرد نگران باشد و اینکه اروپا باید نشستی درباره موضوعات دفاعی به رهبری فرانسه برگزار کند. بنوآ آمون نیز بر ضرورت اتحاد هر چه بیشتر اروپا تاکید داشته و «دونالد ترامپ» را در کنار «ولادیمیر پوتین» عنصری بی ثبات خوانده است.

کد مطلب 3890594

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