جذب نیرو برطرف کننده مشکلات یگان حفاظت دادگستری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در آیین تودیع و معارفه فرمانده یگان حفاظت دادگستری کل استان البرز با اشاره به اینکه نام دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی ایران با مفاهیم ارزشمندی چون دفاع از حق، دفاع از مظلوم، احقاق حقوق عامه و اجرای قانون عجین شده گفت: بزرگترین رسالت انبیاء نیز اجرای عدالت بود و آن‌ها آمده بودند تا بشریت در فضایی توام با امنیت، عدالت و معنویت زندگی کند.

وی با تاکید بر اینکه باید نگاه تکلیف‌محور به حوزه قضا سرلوحه فکر و عمل قضات باشد بیان کرد: این درست است که قاضی، محور دستگاه قضایی است و حق اشتباه ندارد ولی باید بدانیم که در رسیدن به عدالت، عوامل متعددی به قضات کمک می‌کنند و همه آن‌ها در ثوابی که ناشی از یک دادرسی عادلانه است سهیم و شریک هستند.

فاضلیان افزود: یکی از ایرادهای فعالیت‌های گروهی این است که در آن نقش برخی از اعضا دیده نمی‌شود، دستگاه قضایی نیز این‌گونه است و با اینکه قاضی در محور قرار دارد ولی هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند منکر نقش عوامل زمینه‌ساز اجرای عدالت توسط قضات شود که یکی از این عوامل، یگان حفاظت است و ایفای نقش توسط آن‌ها به ادای وظیفه بدون دغدغه قضات و کارکنان دستگاه قضایی منجر می‌شود؛ حضور این عوامل ضمن امن ساختن محیط، موجبات دلگرمی و اطمینان خاطر عوامل قضایی و اداری و در نتیجه تسریع و تسهیل در فرآیند دادرسی را فراهم می‌آورد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر نقش آموزش در افزایش توانایی نیروهای فعال در یگان حفاظت گفت: کمبود نیرو، مانعی جدی در عملی کردن وظایف بیست‌گانه یگان حفاظت است که با جذب ۲۵ هزار نیرو این کمبود می‌تواند برطرف می‌شود.

وی جذب نیروهای معتمد و امین، اعمال نظارت موثر و فراگیر، توجه همزمان به نیازهای مادی و معنوی و فراهم کردن امکانات لازم را از عوامل موثر در افزایش کارایی و اثربخشی این مجموعه برشمرد.

در این مراسم با تقدیر از تلاش های فردوس سالاری در سمت فرماندهی یگان حفاظت دادگستری کل استان البرز، حسین سیاه کمری به عنوان فرمانده جدید این یگان معرفی شد.