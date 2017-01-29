آزادکاران ایران در انتظار کسب دو مدال برنز

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین از روز جمعه در شهر «کرانسویارسک» روسیه آغاز شده و امروز و در روز پایانی این مسابقات محمدمهدی یگانه جعفری و حسین رمضانیان نمایندگان اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم تیم منتخب کشتی مازندران، به مصاف حریفان خود رفته اند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم محمد مهدی یگانه جعفری در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۲ ماساکازو کومی از ژاپن را شکست داد. وی در دور بعد نیز با نتیجه ۶ بر صفر از سد سیروالدین حسن اف از ازبکستان گذشت اما در مرحله یک چهارم نهایی در مصاف با چرمان والیف از روسیه با نتیجه ۹ بر ۳ شکست خورد. در ادامه با توجه به حضور این کشتی گیر روس در دیدار فینال، یگانه نیز در گروه شانس مجدد با پیروزی ۸ بر ۷ مقابل ویکتور استپانوف از روسیه به دیدار رده بندی راه یافت. یگانه جعفری در دیدار رده بندی با لخامگارما نارماداخ از مغولستان کشتی می گیرد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم حسین رمضانیان پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر رنچ گانا مو از چین را شکست داد. وی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل دومان بولتریکوف از قزاقستان با نتیجه ۱۲ بر صفر به پیروزی رسید اما در دیدار نیمه نهایی در مصاف با کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک از آمریکا ۱۱ بر یک شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. حریف رمضانی در این دیدار مونخژارگال بلگوتی از مغولستان است.