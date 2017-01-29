۳۲ ماه حبس برای واحد تولیدی متخلف ایزوگام در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان شمالی، فهیمه مهمان‌نواز اظهار کرد: مدیر متخلف یک واحد تولیدی ایزوگام در استان به دلیل جعل علامت استاندارد، فک پلمپ و تولید غیرمجاز و تکرار جرم به ۳۲ ماه حبس محکوم شد.

مهمان‌نواز نظارت بر اجرای استاندارد و کنترل کیفیت محصولات تولیدی را یکی از وظایف اداره کل استاندارد در استان عنوان کرد.

وی همچنین به تخلف یکی از مدیران واحد تولیدی ایزوگام در خراسان شمالی اشاره کرد و افزود: مدیر این مجموعه با درج علامت استاندارد بر روی محصولاتش بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد، از نشان استاندارد ملی کشور سوءاستفاده کرده بود که پس از شناسایی و معدوم ۲۸۰ رول ایزوگام عایق رطوبتی، به مراجع قضایی معرفی شد که با توجه به تخلفات و تکرار جرائم، به تحمل ۳۲ ماه محکوم شد.