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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی مطرح کرد:

۳۲ ماه حبس برای واحد تولیدی متخلف ایزوگام در خراسان شمالی

۳۲ ماه حبس برای واحد تولیدی متخلف ایزوگام در خراسان شمالی

بجنورد- مدیرکل استاندارد خراسان شمالی از محکومیت متصدی واحد تولیدی متخلف ایزوگام در استان به ۳۲ ماه حبس به دلیل جعل علامت استاندارد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان شمالی، فهیمه مهمان‌نواز اظهار کرد: مدیر متخلف یک واحد تولیدی ایزوگام در استان به دلیل جعل علامت استاندارد، فک پلمپ و تولید غیرمجاز و تکرار جرم به ۳۲ ماه حبس محکوم شد.

مهمان‌نواز نظارت بر اجرای استاندارد و کنترل کیفیت محصولات تولیدی را یکی از وظایف اداره کل استاندارد در استان عنوان کرد.

وی همچنین به تخلف یکی از مدیران واحد تولیدی ایزوگام در خراسان شمالی اشاره کرد و افزود: مدیر این مجموعه با درج علامت استاندارد بر روی محصولاتش بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد، از نشان استاندارد ملی کشور سوءاستفاده کرده بود که پس از شناسایی و معدوم ۲۸۰ رول ایزوگام عایق رطوبتی، به مراجع قضایی معرفی شد که با توجه به تخلفات و تکرار جرائم، به تحمل ۳۲ ماه محکوم شد.

کد مطلب 3890602

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