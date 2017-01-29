مسابقه شهر ریاضی برای اولین بار در استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، حسین درتاج با بیان این که مسابقه شهر ریاضی درقالب تیم های سه نفره در دو دوره تحصیلی متوسطه اول و دوم برگزار شد افزود: ۹۹ تیم دختر و۴۲ تیم پسر در این مسابقات به رقابت پرداختند.

وی در ادامه عنوان کرد: مسابقه شهر ریاضی در ۷ و ۸ بهمن ماه با حضور پروفسور میرزاوزیری ایده پرداز مسابقه شهر ریاضی برگزار شد.

درتاج یادآور شد: این مسابقه در سال ۸۶ توسط کمیته پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد به ثبت رسیده است و در ۱۳۹۲ در دانشگاه استنفورد آمریکا توسط دکتر میرزاوزیری معرفی شد و مورد استقبال اساتید آن دانشگاه قرار گرفت.

شایان ذکر است در پایان این مسابقه از نفرات برتر در دانشگاه خلیج فارس تجلیل شد.