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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

معاون آموزش و پرورش بوشهر خبر داد؛

مسابقه شهر ریاضی برای اولین بار در استان بوشهر برگزار شد

مسابقه شهر ریاضی برای اولین بار در استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: مسابقه شهر ریاضی برای اولین بار توسط گروه آموزشی ریاضی استان و با همکاری استانداری در شهر بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، حسین درتاج با بیان این که مسابقه شهر ریاضی درقالب تیم های سه نفره در دو دوره تحصیلی متوسطه اول و دوم برگزار شد افزود: ۹۹ تیم دختر و۴۲ تیم پسر در این مسابقات به رقابت پرداختند.

 وی در ادامه عنوان کرد: مسابقه شهر ریاضی در ۷ و ۸ بهمن ماه با حضور پروفسور میرزاوزیری ایده پرداز مسابقه شهر ریاضی برگزار  شد.

درتاج یادآور شد: این مسابقه در سال ۸۶ توسط کمیته پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد به ثبت رسیده است و در ۱۳۹۲ در دانشگاه استنفورد آمریکا توسط دکتر میرزاوزیری معرفی شد و مورد استقبال اساتید آن دانشگاه قرار گرفت.

شایان ذکر است در پایان این مسابقه از نفرات برتر در دانشگاه خلیج فارس تجلیل شد.

کد مطلب 3890604

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