شهرداری پیگیر مطالب منتشر شده علیه بسکتبال گرگان باشد

اسدالله کبیر در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص مطلب منتشره در سایت رسمی یکی از برنامه های تلویزیونی در خصوص بسکتبال گرگان اظهار کرد: شهردار گرگان گروهی را مشخص کند تا پیگیر انتشار این مصاحبه توسط یکی از بازیکنان تیم شهرداری باشند.

وی با بیان اینکه ما ناظر بر این اعمال هستیم، ادامه داد: آقای ایزدپناه در راس کادر فنی ما ارزشمند است و تهمت هایی که به ایشان زده شده باید پیگیری شود.

کبیر با اشاره به مصاحبه یکی از بازیکنان که نامش مشخص نیست با سایت رسمی این برنامه، تصریح کرد: صحت و سقم این مساله باید بررسی شود و عارضه و مشکلاتش به شورای اسلامی شهر گرگان و شهرداری بر می گردد.

عضوشورای اسلامی شهر گرگان با تاکید بر اینکه وظیفه شهرداری و شورای شهر پیگیری و شفاف سازی این مساله است، گفت: این مصاحبه در اکثر کانال ها پخش شده و مساله بغرنجی است.

کبیر همچنین با توجه به رفتن دو بازیکن خارجی از تیم شهرداری گرگان اظهار کرد: برای مرحله بعد و قرار گرفتن در جمع هشت تیم و بعد از آن چهار تیم باید به فکر جذب بازیکن باشیم.

وی با اشاره به اینکه ورزش بسکتبال در گرگان علاقه مندان بسیاری دارد، تصریح کرد: قطعا در گارد راس و پست پنج نیازمند بازیکن هستیم و برای اینکه تیم از این بحران خارج شود باید در این پست ها بازیکن بگیریم.

تیم شهرداری گرگان در رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور با انجام ۱۵ بازی، ۳ برد و ۱۲باخت و کسب ۱۸امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.