علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این واحدها بااعتباری بالغ‌بر ۱۳۵ میلیارد ریال، هم‌زمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

محمدی عنوان کرد: ۹۰۰ خانوار در روستاهای چمن بید مانه و سملقان، دشت گرمه، چپه جاجرم، برج اسفراین، الله وردیخان بجنورد، بویاخلی راز و جرگلان، رضاآباد شرقی شیروان و روستای قلعه صفا در فاروج از مزایای این طرح بهره‌مند خواهند شد.

وی اشاره‌ای نیز به افتتاح هشت طرح هادی در روستاهای خراسان شمالی داشت و افزود: این طرح‌ها بااعتباری بالغ‌بر ۲۶ میلیارد ریال به بهره‌برداری می رسد و یک هزار و ۸۱۳ نفر از مزایای آن برخوردار می شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی با اشاره به ۱۱ پروژه عمرانی قابل بهره‌برداری، تصریح کرد: آماده‌سازی به منظور توسعه روستای برج در بخش مرکزی و روستای قلعه جوق بزرگ در بخش گرمخان ازجمله این پروژه‌ها است.

محمدی گفت: درمجموع، این ۱۱ پروژه بااعتباری بالغ‌بر ۱۶۹ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال به بهره‌برداری می‌رسد و سه هزار و ۱۷۹ خانوار نیز از مزایای آن بهره می‌برند.