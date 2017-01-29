  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی مطرح کرد:

بهره‌برداری از ۹۰۰ واحد مسکن روستایی در خراسان شمالی

بهره‌برداری از ۹۰۰ واحد مسکن روستایی در خراسان شمالی

بجنورد- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی از بهره‌برداری ۹۰۰ واحد مسکن روستایی طی دهه فجر در استان خبر داد.

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این واحدها بااعتباری بالغ‌بر ۱۳۵ میلیارد ریال، هم‌زمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

محمدی عنوان کرد: ۹۰۰ خانوار در روستاهای چمن بید مانه و سملقان، دشت گرمه، چپه جاجرم، برج اسفراین، الله وردیخان بجنورد، بویاخلی راز و جرگلان، رضاآباد شرقی شیروان و روستای قلعه صفا در فاروج از مزایای این طرح بهره‌مند خواهند شد.

وی  اشاره‌ای نیز به افتتاح هشت طرح هادی در روستاهای خراسان شمالی داشت و افزود: این طرح‌ها بااعتباری بالغ‌بر ۲۶ میلیارد ریال به بهره‌برداری می رسد و یک هزار و ۸۱۳ نفر  از مزایای آن برخوردار می شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی با اشاره به ۱۱ پروژه عمرانی قابل بهره‌برداری، تصریح کرد: آماده‌سازی به منظور توسعه روستای برج در بخش مرکزی و روستای قلعه جوق بزرگ در بخش گرمخان ازجمله این پروژه‌ها است.

محمدی گفت: درمجموع، این ۱۱ پروژه بااعتباری بالغ‌بر ۱۶۹ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال به بهره‌برداری می‌رسد و سه هزار و ۱۷۹ خانوار نیز از مزایای آن بهره می‌برند.

کد مطلب 3890613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها