سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه علارغم بارش برف هیچ محوری در استان سمنان مسدود نیست، با تشریح آخرین وضعیت راه های استان، ابراز داشت: در حال حاضر محور فولاد محله با مه گرفتگی شدید همراه با بارش برف توام است و در گردنه های خوش ییلاق، توسکستان و همچنین کیاسر به دامغان شاهد بارش برف هستیم که رانندگان عبوری از این محورها حتما زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی نامساعد در گردنه های استان سمنان از مسافران تقاضامندیم که ازسفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت الزام به سفر تجهیزات ایمنی خودرو را مورد بازرسی قرار داده و زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خاطره سفر را لذت بخش می کند، ابراز داشت: با توجه به بارش برف در اکثر محورهای مواصلاتی استان از انتهای غروب شاهد یخ زدگی سطح جاده ها خواهیم بود لذا داشتن سرعت مطمئن و رعایت فاصله طولی می تواند از بروز حوادث رانندگی زنجیر وار جلوگیری کند.

خسروجردی با تاکید بر اینکه رانندگان قبل از سفر در شرایط برفی باید نحوه استفاده از زنجیر چرخ را فرا گیرند و صرف داشتن تجهیزات، ضامن ایمنی نخواهد بود، گفت: بارها مشاهده می شود که رانندگان نحوه استفاده از زنجیر چرخ را فرا نگرفته اند لذا آموختن نحوه استفاده از امکانات و تجیزات به ایمنی یک سفر کمک می کند.

وی افزود: در صورت الزام به سفر در شرایط برف و یخ به رانندگان توصیه می شود که در اولین جایگاه سوختگیری را انجام دهند که در صورت تداوم بارش در گردنه ها با همراه داشتن سوخت کافی تا رسیدن ماموران راهداری و امدادی بتوان از گرمای کافی بهره برده و امیدواریم رانندگان با رعایت نکات ایمنی در طی مسیر سفر خوبی را برای همراهان خود فراهم کنند.